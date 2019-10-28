Рассекречена новая Windows 10X. Вот чем она отличается от обычной "десятки"

Сетевой инсайдер WalkingCat разместил в Твиттере ссылку на внутренний документ Microsoft, в котором речь идет о новой операционной системе Windows 10X. Общий доступ к файлу был оперативно закрыт, но интернет помнит все, и The Verge опубликовало подробности об удаленной информации.

Во-первых, Windows 10X будет доступна не только на устройствах вроде Surface Neo, но также и на других ноутбуках и планшетах, в то время как обычная "десятка" останется уделом стационарных ПК.

Во-вторых, исчезнет привычная кнопка "Пуск". На смену ей придет "лаунчер" с иконками программ и строкой поиска, что, очевидно, склонит интерфейс к более привычному для использования на смартфонах.

В-третьих, редизайну подвергнется штатный файловый менеджер - проводник, для него улучшена интеграция с сервисами OneDrive и документами Office 365. Также он должен стать более адаптированным для работы с сенсорными экранами.

В-четвертых, ожидается ускорение в разблокировке устройства через Windows Hello - для начала работы достаточно будет приложить палец или показать лицо. Естественно, это будет осуществимо только при аппаратной поддержке соответствующего оборудования.

Изначально новая Windows 10X была показана вместе с гаджетом Surface Neo, но ее возможности в тот раз были продемонстрированы мельком и без подробностей. The Verge достаточно авторитетное и заслуживающее доверия издание, но, возможно, в следующих анонсах от самой Microsoft информация о новой ОС может несколько измениться.