Уже в среду, судя по прогнозам синоптиков, в столице термометры начнут показывать отрицательную температуру. Настала ли пора для смены шин с летних на зимние? Эксперты считают, что да, настала. Да и Госавтоинспекция об этом на всякий случай напоминает.

Столичная ГИБДД обратилась к автовладельцам с просьбой заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур.

Как говорится в сообщении этого ведомства, в начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорожного покрытия, что может привести к риску увеличения дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий.

Во избежание "дня жестянщика" сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние.

Действительно, по прогнозу, ночные заморозки со среды станут стабильными. Хотя днем температура еще будет повышаться до плюсовых значений, но не долго.

Как утверждают сами производители шин, менять колеса надо тогда, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней менее +5 градусов. Это уже нерабочая температура для летних шин. Они начинают дубеть и не справляются со своей задачей. В то же время зимние шины как раз при такой температуре начинают работать. Они сделаны из более мягкой резины, что повышает сцепные свойства с асфальтом.

Когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней менее +5 градусов, пора сменить летнюю резину на зимнюю

На самом деле даже первый снег или первые заморозки - не показатель для смены шин. Только температурный режим. Понятно, что тем, кто ставит на автомобиль шипованную резину, не очень хочется ездить по сухому асфальту, гремя шипами. Да и сами шипы на сухом асфальте увеличивают тормозной путь. Но летняя резина в холодную погоду будет вести себя еще хуже.

Ну и главное, в такую погоду необходимо поменять свой стиль вождения на более плавный. Никаких резких торможений и ускорений, а также поворотов. А когда выпадет снег, то водителям необходимо будет вспомнить еще и о том, что такое торможение двигателем. И конечно, необходимо увеличить дистанцию до впереди едущего автомобиля.

Компетентно

Игорь Моржаретто, автообозреватель "Вести FM":

- Уже пора менять шины. И сделать это необходимо в ближайшее время. Это соответствует климатическим рекомендациям производителей шин. Но главное, что в этот период наиболее опасен переход через ноль. Когда температура скачет то туда, то сюда, образуются туманы, а на дорогах появляется гололедица. Тем, кто не успел сменить шины до заморозков, рекомендую ездить очень осторожно и снизить скорость. Но лучше, как можно скорее поменять шины.

Андрей Ломанов, автообозреватель "Наше Радио":

- Конечно, в Москве пора менять шины. Завтра обещают мокрый снег, температура близится к климатической зимней норме. Отвечу на традиционный вопрос, что лучше выбрать - липучку или шипы. В последние годы Москва показывает, что шипы не нужны. Дороги хорошо чистятся и в основном они мокрые. С небольшим снегом или тонким льдом нешипованные шины отлично справляются. Многие считают, что липучки предназначены для теплых зим. Но это не так. И шипованные, и нешипованные шины делаются из одинаковой резины. Поэтому липучка прекрасно работает и в самые лютые холода. И о последних тенденциях. В России в продаже вновь появились подержанные европейские шины. Причем это очень неплохой вариант. Дело в том, что шины у нас стоят довольно дорого, несмотря на то, что все производятся в России. А подержанные шины из Европы стоят более чем в два раза дешевле. При этом попадаются очень неплохие варианты с глубиной протектора 7 мм. А это практически новые шины. Ну и появились на рынке китайские модели. Если раньше китайские производители не умели делать зимние шины, то сейчас первый сезон, когда они начали поставку очень приличных моделей. Понятно, что цена на них значительно ниже, чем на признанные бренды.