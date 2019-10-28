Поездка из Москвы в Петербург по платной трассе М11 будет стоить более 2 тысяч рублей при расчете наличными в выходной день и на 200 рублей дешевле в будний. С транспондером можно сэкономить около 500 рублей. Об этом "Российской газете" рассказали в госкомпании "Автодор", которая строит и эксплуатирует платную дорогу между двумя столицами. Сейчас открыто движение от Москвы до Тосно в Ленинградской области, полностью трасса длиной 684 километра откроется в конце ноября.

С 1 ноября на М11 заработает принципиально новая тарифная сетка, которая делится на тарифы буднего и выходного дня. Проезд в выходные дороже: 2020 рублей при оплате наличными и 1494 рубля при использовании транспондера. В будний день проезд будет стоить соответственно 1820 и 1331 рубль.

Приказ о новых тарифах уже подписан руководством "Автодора". Пока они будут действовать на введенных в эксплуатацию участках. На каждом свой тариф, с которыми можно ознакомиться на сайте самого "Автодора" или на сайте дочерней компании "Автодор - Платные дороги". Самый дорогой проезд на участке от МКАДа до Солнечногорска - в рабочие дни 550 рублей, в выходные 650 рублей. Но там свой оператор.

Цены на проезд по М11 и по железной дороге сопоставимы, если не учитывать бензин и возможные штрафы. Проезд по М11 обойдется чуть дешевле авиаперелета. Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга по М11 можно будет при соблюдении скоростного режима за 5,5 часа. Для сравнения, на "Сапсане" можно преодолеть путь от Москвы до Санкт-Петербурга за 3,5 часа, на обычном поезде - за 7 часов. "Автодор" сейчас согласовывает с ГИБДД вопрос о повышении допустимой скорости на М 11 со 110 до 130 километров в час, но решение еще не принято.