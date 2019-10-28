Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах 18:00
BMW обновила седан 1-й серии 17:01
Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные" 16:38
FAW привезет в Россию еще две модели 16:20
28.10.2019 18:17
Рубрика: Дороги

Маршрут построен

Стала известна стоимость проезда по трассе М11
Текст: Ольга Игнатова
Поездка из Москвы в Петербург по платной трассе М11 будет стоить более 2 тысяч рублей при расчете наличными в выходной день и на 200 рублей дешевле в будний. С транспондером можно сэкономить около 500 рублей. Об этом "Российской газете" рассказали в госкомпании "Автодор", которая строит и эксплуатирует платную дорогу между двумя столицами. Сейчас открыто движение от Москвы до Тосно в Ленинградской области, полностью трасса длиной 684 километра откроется в конце ноября.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

С 1 ноября на М11 заработает принципиально новая тарифная сетка, которая делится на тарифы буднего и выходного дня. Проезд в выходные дороже: 2020 рублей при оплате наличными и 1494 рубля при использовании транспондера. В будний день проезд будет стоить соответственно 1820 и 1331 рубль.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В ГИБДД рассказали, чем заменят в России камеры-треноги

Приказ о новых тарифах уже подписан руководством "Автодора". Пока они будут действовать на введенных в эксплуатацию участках. На каждом свой тариф, с которыми можно ознакомиться на сайте самого "Автодора" или на сайте дочерней компании "Автодор - Платные дороги". Самый дорогой проезд на участке от МКАДа до Солнечногорска - в рабочие дни 550 рублей, в выходные 650 рублей. Но там свой оператор.

Цены на проезд по М11 и по железной дороге сопоставимы, если не учитывать бензин и возможные штрафы. Проезд по М11 обойдется чуть дешевле авиаперелета. Добраться от Москвы до Санкт-Петербурга по М11 можно будет при соблюдении скоростного режима за 5,5 часа. Для сравнения, на "Сапсане" можно преодолеть путь от Москвы до Санкт-Петербурга за 3,5 часа, на обычном поезде - за 7 часов. "Автодор" сейчас согласовывает с ГИБДД вопрос о повышении допустимой скорости на М 11 со 110 до 130 километров в час, но решение еще не принято.

Подготовила Ольга Игнатова