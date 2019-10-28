Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные"

С 1 ноября, как уточнили "Российской газете" в "Автодоре", на М11 заработает принципиально новая тарифная сетка, которая делится на тарифы буднего и выходного дня. При этом проезд в выходные будет дороже, чем в рабочие дни.

Так, от Москвы до Питера прокатиться на выходные обойдется в 2 020 рублей при оплате наличными. Транспондер сэкономит полтысячи - поезд будет стоить 1494 рубля. В будний день проезд за наличные между двумя столицами будет стоить 1820 рублей, с транспортером 1331 рубль.

Приказ о введении новых тарифов уже подписан руководством "Автодора". Пока они будут действовать на введенных в эксплуатацию участках. На каждом свой тариф, с которыми можно предварительно ознакомиться на сайте либо самого "Автодора", либо не сайте дочерней компании "Автодор-Платные дороги". Самый дорогой проезд от МКАД до Солнечногорска - в рабочие дни 550 рублей, в выходные - 650 рублей. Но там свой оператор.

Стоимость проезда по М11 сопоставима с ценами на железнодорожные билеты от Москвы до Санкт-Петербурга, но чуть ниже, чем на авиабилеты. Однако надо иметь ввиду, что придется потратить деньги еще и на бензин. Это не менее тысячи рублей в одну сторону. А еще и штрафы с камер могут прийти. Трасса скоростная, поэтому многие "гоняют", забывая, что максимальная разрешения скорость на ней 110 километров в час. "Автодор" сейчас согласовывает с ГИБДД вопрос о повышении допустимой скорости в 130 километров в час, но такое решение еще не принято.