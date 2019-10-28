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28.10.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Брянске годовалая девочка погибла в бассейне

Текст: Татьяна Ткачева (Брянск)

СК по Брянской области возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка в сауне.

В Волгограде ребенок выпал из окна четвертого этажа

Как сообщили в ведомстве, годовалая девочка без признаков жизни была обнаружена вечером 27 октября 2019 года в бассейне нежилого помещения в Советском районе Брянска. По предварительной версии, ребенок находился в сауне вместе с матерью.

Следственные органы усмотрели в ситуации признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств гибели ребенка. Расследование уголовного дела продолжается", - заверили в СК.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Брянск
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