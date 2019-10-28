Новости

Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России 15:27
Шнуров: Участники "Ленинграда" с облегчением приняли роспуск группы 15:25
ЦОДД просит автолюбителей с началом заморозков не ездить на летней резине 15:23
Богомолов расскажет о соцсетях на Петербургском культурном форуме 15:21
Стартовали российские продажи обновленного Land Rover Discovery Sport 15:20
Анджей Сапковский считает, что "Ведьмак" превзойдет "Игру престолов" 15:20
Ветеринар рассказал, почему собак нельзя кормить хлебом и макаронами 15:09
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского 15:07
В тюменском селе рассказали о семье солдата, расстрелявшего сослуживцев 14:59
Чем Минск ответит на учения НАТО в Литве 14:56
На Кубани двое судей досрочно лишены полномочий 14:51
В Ленобласти в массовом ДТП погиб водитель, четыре человека ранены 14:47
Исследование: Россияне отказываются от составления списков покупок 14:35
Уральский школьник запомнил более 13 тысяч знаков числа Пи 14:33
Ученые установили связь между избыточным потреблением соли и слабоумием 14:33
На Дону многодетные семьи освободили от транспортного налога 14:25
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву 14:21
Toyota отзывает в России больше 1 тысячи Land Cruiser Prado 14:18
МВД завело дело из-за видеоролика с интервьюирующими гея детьми 14:13
Стало известно, почему аккадцы покинули свои города на 300 лет 14:10
Экс-премьер Дагестана осужден за растрату на шесть с половиной лет 14:05
Россияне стали больше пользоваться таксофонами после отмены платы за звонки 14:03
Новый седан Mercedes-Benz S-класса будет похож на Tesla 14:00
В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент 13:49
Беларусь ответит на размещение войск у своих границ 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент

Текст: Иван Петров

Зарайский суд Московской области удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу студента 3-го курса Луховицкого аграрно-промышленного техникума. 18-летний молодой человек, задержанный в минувшее воскресенье за подготовку массового убийства, которое он планировал совершить в своем учебном заведении, пробудет в следственном изоляторе как минимум до 23 декабря.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В Забайкалье арестован убивший восьмерых сослуживцев солдат-срочник

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Зарайского городского суда Подмосковья, Борис Банин подозревается в покушении на убийство двух и более лиц (статья 30 и часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

Заседание суда, на котором была избрана мера пресечения Банину, прошло в закрытом режиме.

По версии следствия, 18-летний студент техникума Банин планировал убить из огнестрельного оружия нескольких однокурсников и одного из преподавателей. При задержании у парня нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.

Сообщалось, что молодой человек родился в поселке Серебряные Пруды, учился в Зарайске и жил там в общежитии. У него были регулярные конфликты с соседями по общежитию. Несколько раз те избивали Банина. Следствие полагает, что задержанный планировал расстрелять своих обидчиков.

Свидетели описывают Банина как нелюдимого человека, ведущего очень скрытный образ жизни. К подготовке преступления студента могло подтолкнуть массовое убийство, совершенное в колледже в Керчи.

Стоит напомнить, что в конце сентября в МВД рассказали о предотвращенном массовом убийстве в одной из школ Кировской области. Сообщалось, что один из учеников, интересовавшийся темой школьного насилия, готовил массовое убийство в школе "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства". Причиной подготовки убийства также называли конфликт школьника со сверстниками.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского
Лукашенко назвал беспрецедентной переброску войск США в Литву