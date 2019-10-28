В Подмосковье арестован планировавший массовое убийство студент

Зарайский суд Московской области удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу студента 3-го курса Луховицкого аграрно-промышленного техникума. 18-летний молодой человек, задержанный в минувшее воскресенье за подготовку массового убийства, которое он планировал совершить в своем учебном заведении, пробудет в следственном изоляторе как минимум до 23 декабря.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе Зарайского городского суда Подмосковья, Борис Банин подозревается в покушении на убийство двух и более лиц (статья 30 и часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

Заседание суда, на котором была избрана мера пресечения Банину, прошло в закрытом режиме.

По версии следствия, 18-летний студент техникума Банин планировал убить из огнестрельного оружия нескольких однокурсников и одного из преподавателей. При задержании у парня нашли пистолет, предположительно, системы Макарова.

Сообщалось, что молодой человек родился в поселке Серебряные Пруды, учился в Зарайске и жил там в общежитии. У него были регулярные конфликты с соседями по общежитию. Несколько раз те избивали Банина. Следствие полагает, что задержанный планировал расстрелять своих обидчиков.

Свидетели описывают Банина как нелюдимого человека, ведущего очень скрытный образ жизни. К подготовке преступления студента могло подтолкнуть массовое убийство, совершенное в колледже в Керчи.

Стоит напомнить, что в конце сентября в МВД рассказали о предотвращенном массовом убийстве в одной из школ Кировской области. Сообщалось, что один из учеников, интересовавшийся темой школьного насилия, готовил массовое убийство в школе "с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства". Причиной подготовки убийства также называли конфликт школьника со сверстниками.