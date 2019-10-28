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28.10.2019 22:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

К снегам готовы

За чистотой улиц этой зимой будут следить 18,5 тысячи дворников
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск № 243(8001)
На этой неделе синоптики обещают жителям Московского региона первые серьезные заморозки и снег. Некоторые метеорологи говорят о том, что может сформироваться даже первый снежный покров. Но жителям волноваться не стоит. Проверка муниципалитетов показывает: готовность к зиме находится на высоком уровне.
Современная коммунальная техника не только прочна и многофункциональна, но и очень красива. Фото: Сергей Савостьянов Современная коммунальная техника не только прочна и многофункциональна, но и очень красива. Фото: Сергей Савостьянов
Современная коммунальная техника не только прочна и многофункциональна, но и очень красива. Фото: Сергей Савостьянов

Коммунальной техники, по словам министра благоустройства области Михаила Хайкина, закуплено достаточно. "Всего у нас имеется 1852 единицы уборочной техники, большая часть из них оборудована системой ГЛОНАСС", - отмечает Хайкин. Причем второй год подряд власти уделяют внимание не только большим машинам, чьи грейдеры без проблем захватывают целую проезжую полосу, но и небольшим тракторам, способным к маневрам на тротуарах и во дворах. Такая техника заменяет сразу нескольких дворников, а чистит дороги в разы быстрее и лучше. Этой зимой во дворах будут трудиться 1209 единиц техники малой механизации.

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Но и штат дворников укомплектован и составляет 18,5 тысячи человек. Их дожидаются 34,9 тысячи скребков и щеток. И каждый муниципалитет в обязательном порядке определил на своей территории место, куда будут свозить убранный с улиц снег для централизованной отправки на снегоплавильные пункты.

На зиму для подмосковных дорог заготовили 145,3 тысячи тонн реагентов

А в городах с самым интенсивным автомобильным движением перед зимой помыли улицы с шампунем. Это делается для того, чтобы убрать с асфальта мазутные и масляные пятна и следы от шин, которые снижают действенность противогололедных реагентов. Самих реагентов на зиму заготовлено 145,3 тысячи тонн.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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