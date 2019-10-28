Современная коммунальная техника не только прочна и многофункциональна, но и очень красива. Фото: Сергей Савостьянов

Коммунальной техники, по словам министра благоустройства области Михаила Хайкина, закуплено достаточно. "Всего у нас имеется 1852 единицы уборочной техники, большая часть из них оборудована системой ГЛОНАСС", - отмечает Хайкин. Причем второй год подряд власти уделяют внимание не только большим машинам, чьи грейдеры без проблем захватывают целую проезжую полосу, но и небольшим тракторам, способным к маневрам на тротуарах и во дворах. Такая техника заменяет сразу нескольких дворников, а чистит дороги в разы быстрее и лучше. Этой зимой во дворах будут трудиться 1209 единиц техники малой механизации.

Но и штат дворников укомплектован и составляет 18,5 тысячи человек. Их дожидаются 34,9 тысячи скребков и щеток. И каждый муниципалитет в обязательном порядке определил на своей территории место, куда будут свозить убранный с улиц снег для централизованной отправки на снегоплавильные пункты.

На зиму для подмосковных дорог заготовили 145,3 тысячи тонн реагентов

А в городах с самым интенсивным автомобильным движением перед зимой помыли улицы с шампунем. Это делается для того, чтобы убрать с асфальта мазутные и масляные пятна и следы от шин, которые снижают действенность противогололедных реагентов. Самих реагентов на зиму заготовлено 145,3 тысячи тонн.