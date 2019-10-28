В аэропорту Минвод в двигатель самолета при взлете попала птица

В двигатель самолета, который совершал рейс Минеральные Воды - Москва, попала птица. Произошло это 27 октября в момент взлета, сообщили "РГ" в управлении на транспорте МВД России по СКФО.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании Utair. Инцидент произошел на земле, когда самолет только выехал на взлетную полосу.

"Птица залетела в левый двигатель. Решением экипажа и сотрудников аэропорта борт вернули. В момент инцидента в самолете находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа", - рассказали в правоохранительном ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры улетели следующим рейсом.

Кстати, в начале октября южная транспортная прокуратура после похожего инцидента с Boeing 737-800 установила, что в аэропорту Минеральные Воды не работала биоакустическая установка, которая имитирует крики хищных птиц, тем самым отпугивает других пернатых.