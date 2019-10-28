Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург

Цена поездки от Москвы до Петербурга по новой трассе М-11 в среднем составит около двух тысяч рублей. Тариф для грузовиков составит 2780 рублей, для автобусов - 3980, сообщают "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект приказа "Автодора".

Значительную экономию может принести использование транспондера.

Так, владельцы пикапов за поездку заплатят 2106 рублей, проезд автобуса обойдется в 3188 рублей.

Ожидается, что по выходным дням плата за проезд по трассе будет выше, чем в будни.

Общая протяженность трассы - 684 километра, дорога до Москвы по М-11 в среднем занимает 5,5 часов.

Стоит отметить, что сейчас на разных участках трассы установлены свои тарифы. Так, согласно данным "Автодора", проезд на легковом автомобиле с 67 по 149-й километр трассы, проходящий в Московской области, будет обходиться днем в 210 рублей. Ночью и с применением транспондеров этот же участок можно проехать за 112 рублей.

Цены на проезд по Тверской, Новгородской и Ленинградской областям от времени суток не влияют. Так, за проезд на легковушке с 543 по 646 километра трассы будет стоить 280 рублей (224 с транспондером).

Ожидается, что самые высокие тарифы будут на проезд до Шереметьево в обход города Химки. Но цены не смогут быть подняты выше 3,5 рублей за километр, такая планка установлена федеральным законодательством.

Запуск движения по всем участкам трассы запланирован на вторую половину ноября. Единственный недостроенный участок - это обход Твери. Его сдача намечена на 2020 год.