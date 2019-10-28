В Вологде снизят транспортный налог на маломощные автомобили

С 2020 года для жителей Вологодской области, обладающих маломощными легковушками, транспортный налог снизится почти вдвое - с 25 до 15 рублей за лошадиную силу. Речь идет о машинах мощностью до ста лошадиных сил включительно.

- Мы постоянно совершенствуем региональное налоговое законодательство в сторону справедливого распределения налоговой нагрузки, - прокомментировал нововведение губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Очевидно, что в первую очередь новая норма коснется жителей вологодских сел, где люди по большей части ездят на старых "Жигулях", "Москвичах" и "Нивах". Уровень доходов там невелик, поэтому снижению транспортного налога сельские автомобилисты порадуются.

В региональной федерации автомобилистов отмечают, что в Вологодской области одни из самых высоких ставок налогообложения автомобилей, так что необходимость скорректировать их - хотя бы для некоторых категорий - назрела уже давно. За "Ладу Гранту" (87 лошадей) в Оренбурге не платят ничего, в Калининграде - 217,5 рубля, в Вологде - 2175 рублей - приводят пример в федерации.

Сейчас департамент финансов региона готовит пакет необходимых документов. Кроме того, будут продлены некоторые льготы. Так, пенсионеры вовсе освобождаются от уплаты налога на автомобили мощностью до ста лошадиных сил, грузовики - до 85, мотоциклы и мотороллеры - до 40 лошадиных сил, а также моторные лодки. Льготы распространяются на одно транспортное средство по выбору владельца.