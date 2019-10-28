Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев

С начала года в Крыму посетили 6 миллионов 870 тысяч туристов, что на 10 процентов выше прошлогоднего показателя. Об этом на своей странице сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек, - написал он. - Это на 10 процентов превышает прошлогодний показатель. Напомню, что в 2018 году Крым посетили 6 миллионов 800 тысяч туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы.

По словам Аксенова, больше всего гостей традиционно приезжают на полуостров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов.

- По данным аналитиков сервисов онлайн-бронирования, рейс Москва-Симферополь стал самым популярным российским авиамаршрутом в 2019 году, - подчеркнул он.

Глава Крыма отметил, что среди зарубежных направлений лидирует Украина.

- Из соседней страны к нам в этом году приехали 1 миллион 35 тысяч отдыхающих, - уточнил он. - Также популярен отдых в Крыму у белорусов, жителей Казахстана, Германии и ряда других стран.

Кроме того, Аксенов констатировал высокий интерес к новогодним праздникам.

- В целом ряде отелей уровень бронирования превышает 70 процентов, и с каждым днем количество заявок увеличивается, - добавил глава республики.