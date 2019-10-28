Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону "Золотой берег". Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Создать игорную зону "Золотой берег" на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым", - говорится в распоряжении. Площадь игорной зоны составит 146 851 квадратный метр.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что игорная зона на южном побережье Крыма появится к 2022 году. По его словам, соглашения о ее создании заключат до конца 2019 года.

В июле 2014 года Госдума приняла закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи. В нем отмечается, что определять их границы и расположение будут власти региона. Пять специальных территорий уже появились вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом, на азовско-черноморском побережье Кавказа и в Сочи.

О том, что подобная зона в Крыму будет построена в поселке Кацивели, стало известно весной прошлого года. Глава республики заявил о готовности рабочего проекта и рассказал, что оператором станет крупный инвестор, имя которого из-за санкций не раскрывается. Вместе с тем Аксенов уточнил, что инвестор готов вложить в ее развитие около восьми миллиардов рублей.

В декабре 2018 года горсовет Ялты передал земельный участок в Кацивели для строительства игорной зоны из муниципальной в государственную собственность.