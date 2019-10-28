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28.10.2019 18:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму назвали два варианта создания игорной зоны

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Евгений Реутов/ТАСС Фото: Евгений Реутов/ТАСС
Фото: Евгений Реутов/ТАСС

В Совете министров Республики Крым рассматривают два варианта создания игорной зоны в районе поселка Кацивели. Первый предусматривает реализацию земельного участка под казино на аукционе, а второй - через заключение инвестиционного соглашения. Об этом заявил председатель регионального правительства Юрий Гоцанюк.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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- Мы с главой Республики Крым определимся, каким путем пойдем, - уточнил он. - Есть заявки от желающих участвовать. Заявки поступают от инвесторов из других субъектов Российской Федерации, крымчане также готовы принять участие.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании на южном берегу Крыма игорной зоны "Золотой берег"​​​ на площади  146 851 квадратных метров. В конце 2018 года глава РК Сергей Аксенов называл предполагаемую сумму инвестиций - около восьми миллиардов рублей. А в минфине РК отмечают, что в казну республики будет поступать не только налоги с созданных рабочих мест, но и 13 процентов с выигрышей.

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