Новости

Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 16:52
Путин увеличил штат прокуроров 16:45
Тарифы на проезд от Москвы до Петербурга поделят на "рабочие" и "выходные" 16:38
Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 16:35
В Москве расцвел рододендрон, перепутав осень с весной 16:27
Путин обсудил с Меркель транзит газа через Украину 16:26
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае 16:23
FAW привезет в Россию еще две модели 16:20
В Кремле следили за визитом Зеленского в Золотое 16:12
"Северсталь" подписала контракт с бойцом UFC 16:10
Две школы в Коми закрыли на карантин 16:09
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны 16:08
В Москве в День народного единства парковка будет бесплатной 16:07
В Удмуртии девочка погибла, зацепившись шарфом на спортплощадке 16:03
Новый компактный кроссовер Toyota рассекретили в Сети 16:00
Россияне назвали Беларусь одной из самых дружественных РФ стран 15:55
Хрен и эвкалипт: от каких болезней помогают горячие ванны 15:45
Путин встретится с президентом Кубы 15:44
Авторы "Игры престолов" не понимают, почему им доверили сериал 15:43
В Ставрополе оштрафован продавец куклы бен Ладена 15:41
В Петербурге оправдали физрука, обвиненного в изнасиловании ученицы 15:39
Минфин США пообещал усилить давление на Иран 15:38
Уникальный внедорожник Т-98 "Комбат" продается за 2 млн рублей 15:38
Онкологи объяснили средний возраст диагностики рака в России 15:27
Итоговый форум "Сообщество" будет посвящен роли общественности в реализации нацпроектов 15:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 28 октября по 3 ноября
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
28.10.2019 16:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Функционирование в Ялте игорной зоны "Золотой берег" увеличит туристическую привлекательность региона в течение всего года. Об этом в комментарии ТАСС заявила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Медведев распорядился создать в Крыму игорную зону

- Для Крыма создание игорной зоны является перспективным проектом, - отметила она. - Во-первых, создадутся новые рабочие места, которых ранее не было. Будут абсолютно новые здания, помещения. С рабочих мест мы будем получать налоги. Во-вторых, приезжие игроки будут уплачивать 13 процентов с выигрыша как налог на доходы физических лиц, это тоже пополнит бюджет республики.

Вице-премьер напомнила, что владелец игорного комплекса будет выплачивать налог на имущество, ставка которого в Крыму с 2020 года составит полтора процента.

- О предполагаемой сумме доходов республики мы пока не можем говорить, - подчеркнула Кивико. - Сначала необходимо определить победителя конкурса - кто будет фактически являться администратором этой игорной зоны. Победитель сделает проект, из которого будет понятна сумма налогов в бюджет субъекта.

Неподалеку от Ялты появится игорная зона

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в поселке Кацивели (Ялта) игорную зону "Золотой берег".

В декабре 2018 года горсовет Ялты передал земельный участок в Кацивели для строительства игорной зоны из муниципальной в государственную собственность.

Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Инвестиции Экономика Бизнес Правительство Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Особые экономические зоны в РФ Развитие туризма в России РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин увеличил штат прокуроров
Минкомсвязи не допустит перебоев в телевещании из-за долгов
В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны
Россиянам добавили один выходной в ноябре
Польская комиссия начала осмотр обломков самолета Леха Качиньского