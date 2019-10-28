В Крыму оценили экономический эффект от игорной зоны

Функционирование в Ялте игорной зоны "Золотой берег" увеличит туристическую привлекательность региона в течение всего года. Об этом в комментарии ТАСС заявила вице-премьер - министр финансов Крыма Ирина Кивико.

- Для Крыма создание игорной зоны является перспективным проектом, - отметила она. - Во-первых, создадутся новые рабочие места, которых ранее не было. Будут абсолютно новые здания, помещения. С рабочих мест мы будем получать налоги. Во-вторых, приезжие игроки будут уплачивать 13 процентов с выигрыша как налог на доходы физических лиц, это тоже пополнит бюджет республики.

Вице-премьер напомнила, что владелец игорного комплекса будет выплачивать налог на имущество, ставка которого в Крыму с 2020 года составит полтора процента.

- О предполагаемой сумме доходов республики мы пока не можем говорить, - подчеркнула Кивико. - Сначала необходимо определить победителя конкурса - кто будет фактически являться администратором этой игорной зоны. Победитель сделает проект, из которого будет понятна сумма налогов в бюджет субъекта.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в поселке Кацивели (Ялта) игорную зону "Золотой берег".

В декабре 2018 года горсовет Ялты передал земельный участок в Кацивели для строительства игорной зоны из муниципальной в государственную собственность.