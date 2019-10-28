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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму предъявлено обвинение подозреваемому в подготовке терактов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

60-летнему жителю города Саки Олегу Приходько, подозреваемому в приготовлении терактов в Республике Крым, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Оперативная съемка УФСБ по Республике Крым
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ФСБ возбудила уголовные дела в отношении Приходько по двум статьям УК РФ - 205 (подготовка террористического акта) и 223.1. (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

В начале октября во время обыска в гараже и частном доме Приходько нашли бутылки с зажигательной смесью, тротиловые шашки, унифицированный запал ручной гранаты и поражающие элементы, а именно нарезанные сварочные электроды, портрет Степана Бандеры и символику запрещенных в РФ организаций. По версии следователей УФСБ, Приходько готовился к совершению терактов в административных зданиях республики. Суд арестовал подозреваемого на два месяца, до 10 декабря 2019 года.

Сам фигурант настаивает на непричастности к инкриминируемым ему преступлениям и утверждает, что элементы самодельного взрывного устройства ему в гараж мог подкинуть кто угодно.

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