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28.10.2019 13:28
Рубрика: Легковые авто

Рестайлинговая Lada 4x4 близка к серии

Текст: Валерий Карташов

В сентябре "Российская газета" рассказывала про грядущий рестайлинг внедорожника Lada 4х4. Теперь стали известны "свежие" подробности о новинке.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как сообщает портал лада.онлайн, на этой неделе была собрана партия предсерийных экземпляров рестайлингой версии Lada 4x4. Также отмечается, что новый салон уже имеет пластик серийного вида.

Напомним, в рамках так называемого фэйслифта Lada 4х4 получит обновлённый внешний вид и совершенно оригинальное внутреннее убранство. По технической части внедорожник останется прежним.

Экстерьер будет отличаться новыми бамперами, спереди появятся встроенные штатные противотуманные фары. При этом детали кузова, фары и фонари останутся прежними.

В интерьере ожидается новая передняя панель, рулевое колесо, комбинация приборов (схожа с Granta FL), центральный тоннель, другие дверные карты, кресла иной формы с подголовниками заднего дивана, формованный потолок с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС. Более того, на крыше соответственно внедрят штатную антенну, установят уплотнители нового образца, современный кондиционер, также изменится конструкция отопителя.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По предварительным данным, серийное производство Lada 4x4 FL начнётся в декабре нынешнего года. Продажи рестайлинговой модели должны стартовать в январе-феврале будущего года.

Напомним, срок производства классической Lada 4x4 продлён до 2026 года. Внедорожник новой генерации Lada 4x4 NG увидит свет не раньше 2021-2022 гг. Новое поколение Lada 4x4 построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0).

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#Lada