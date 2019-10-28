Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России

Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я не буду прогнозировать, как вопрос будет решаться в нашей стране, само население должно будет решить, готово оно на это пойти или нет", - цитирует министра сайт KP.Ru.

Сейчас эвтаназия в России запрещена, и ситуация, по мнению Скворцовой, изменится не в ближайшем будущем. В данном случае важна не только позиция власти, но и мнение населения. В ряде стран, подчеркнула министр, такое решение принимается на референдуме, поскольку оно затрагивает исторические, культурные и религиозные традиции.

При этом в некоторых государствах, где эвтаназия легализована, есть случаи злоупотребления этим правом. Кроме того, подчеркнула Скворцова, есть другой способ избавления от страданий - например, в России на это направлена паллиативная медицина.