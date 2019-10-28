США отказались передать России летчика Ярошенко

Власти США отказали РФ в передаче российского летчика Константина Ярошенко, обвиненного в Соединенных Штатах в причастности к торговле наркотиками и приговоренного к 20 годам лишения свободы. О своем решении американская сторона сообщила в тот же день, когда в Москву после полутора лет злоключений вернулась Мария Бутина.

В письме, направленном в российское министерство юстиции, отмечается, что США мотивировали отказ "серьезностью обвинений и тяжестью преступлений". Само решение было принято еще 7 октября, но по странному стечению обстоятельств проинформировали о нем только сейчас.

Сам летчик оказался в шоке. "Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами", - цитирует Ярошенко газета "Известия". По словам его супруги Виктории, семья никак не ожидала, что ее будут держать в неведении три недели, "как будто специально подгоняя свой ответ под день, когда в Россию вернется Бутина". "Видимо, решили сгладить эффект от своего отказа нам", - отметила она, добавив, что ее муж невиновен, и в США прекрасно об этом знают.

Снова попросить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства Ярошенко сможет только через два года.

Напомним, российский летчик был арестован в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам тюрьмы. Сам россиянин и его адвокаты вину полностью отрицали, неоднократно назвав расследование провокацией, а так называемые доказательства - сфабрикованными. Однако на вынесение приговора это не повлияло. Сначала летчик находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, но в прошлом году был переведен в другое исправительное учреждение - "Данбери" в штате Коннектикут. В тюрьме он начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем. В мае 2019 года в тюремной больнице ему удалили несколько доброкачественных опухолей желудка. До этого он долгое время жаловался на то, что не может нормально принимать пищу из-за болей. И только спустя время было проведено исследование, которое выявило онкологию.

Российская сторона неоднократно пыталась вернуть Ярошенко, но США каждый раз отрицательно отвечали на подобные просьбы, в том числе на предложение обменять его на американских заключенных, оказавшихся в российских тюрьмах.