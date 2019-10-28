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28.10.2019 15:20
Рубрика: Легковые авто

Стартовали российские продажи обновленного Land Rover Discovery Sport

Текст: Иван Тараканов

28 октября в России стартовали продажи обновленного внедорожника Land Rover Discovery Sport 2020-го модельного года. Автомобиль стал выглядеть более свежо, добавилось электронных помощников, изменилась линейка моторов, а комплектаций стало почти в два раза больше.

Базовая версия стоит от 2 930 000, а топовая от 4 082 000 рублей. Внешне R-Dynamic отличаются иными колёсными дисками, порогами и юбками бамперов в цвет кузова. В салоне добавляются накладки с логотипом R-Dynamic, а водителю ассистируют электронные помощники из старших комплектаций.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
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Уже в базе новый Land Rover Discovery Sport оснащается подогревом лобового стекла и многофункциональным рулевым колесом, стояночным обогревом двигателя и салона с дистанционным управлением, наружными зеркалами с электроприводом и подогревом, а также передними и задними датчиками парковки и светодиодными фарами.

Развлекать и помогать водителю призваны мультимедийная систему Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида с динамическими линиями и многочисленные электронные помощники: система адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2, система контролируемого движения под уклон (HDC), функция плавного старта в гору (HSA), функция предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), система удержания полосы движения (LKA), система контроля степени усталости водителя (DCM), система помощи при экстренном торможении, система динамического контроля устойчивости (DSC), система контроля глубины брода Wade Sensing и система предотвращения переворачивания (RSC).

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600.
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Дополнительно можно добавить виртуальную приборную панель, "прозрачный капот" ClearSight Ground View и интеллектуальное зеркало заднего вида ClearSight, трансформирующееся в видеоэкран высокого разрешения.

Салон автомобиля порадует 24 вариантами трансформации. В наличии три ряда сидений, при этом второй складывается в пропорции 40:20:40.

Все комплектации оснащаются полным приводом. Линейка двигателей стала шире в два раза, прибавились один бензиновый и один дизельный, но по сути это те же агрегаты, что были до обновления, но с разной степени форсировки. Есть два дизельных мотора: D150 мощностью 150 л.с. и D180 - 180 л.с.; и два бензиновых двигателя: P200 мошностью 200 л.с. и P249 с 249 л.с.

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#Land Rover