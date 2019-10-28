Toyota отзывает в России больше 1 тысячи Land Cruiser Prado

ООО "Тойота Мотор" отзывает 1153 внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Об отзывной кампании сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзыва автомобилей с дизельными моторами - "возможность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющий топливный насос высокого давления (ТНВД) с топливной рампой". На машине с такой неисправностью затяжка трубки может ослабнуть от вибраций, что приведёт к полной утечке топлива и, как следствие, остановке двигателя.

Представители автопроизводителя оповестят владельцев Toyota, которые попадают под отзыв, о необходимости приехать в ближайший дилерский центр для устранения возможной неисправности. Под отзыв попадают внедорожники, проданные с 12 марта по 18 апреля 2019 года. Владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля со списком VIN-кодов "отзывных" машин, который доступен на сайте Росстандарта.

Напомним, что недавно дилеры Lada получили предписание "О доукомплектовании автомобилей" Lada Largus. Дело в том, что универсалы, отгруженные заводом в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года, могли остаться без динамиков в задних дверях.