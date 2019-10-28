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Трамп рассказал Тиму Куку, что его не устраивает в новых iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
28.10.2019,  
18:39
Фото: Stephen Lam/Reuters Фото: Stephen Lam/Reuters
Фото: Stephen Lam/Reuters

Президент США Дональд Трамп пожаловался на то, что старые iPhone, оснащенные круглой домашней кнопкой, были гораздо лучше современных моделей, где переход к рабочему столу происходит по жесту "свайп вверх".

Об этом Трамп написал в своем блоге в Twitter, обратившись к Тиму Куку, главе Apple.

"Тиму: Кнопка в iPhone была ГОРАЗДО лучше, чем свайп!" - заявил он, забыв, правда, отметить в записи самого Кука. Не исключено, что именно поэтому руководитель Apple пока что никак не прокомментировал слова президента США.

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Первым смартфоном Apple без привычной кнопки "домой" стал выпущенный в 2017 году iPhone X. Вместо встроенного в кнопку сенсора Touch ID он получил систему распознавания владельца по лицу - Face ID. Функциональность исчезнувшей кнопки инженеры Apple заменили системой жестов.

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