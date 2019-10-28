Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с Россией

Российская сторона, приветствовав этот шаг, выразила готовность обсудить вопрос с временными рамками.

Напомним, в 2014 году Украина повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из РФ с 11,91 до 36,03 процента и продлила их срок действия еще на пять лет. Россия подала иск в ВТО. Оспаривалась так называемая методика энергокорректировок, применяющаяся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. В 2018 году третейская группа признала правоту российской стороны, и Украине было предписано устранить нарушения. Однако Киев подал апелляцию. Очередное решение было вынесено в сентябре: апелляционный орган подтвердил первоначальный вердикт.

Решение по этому спору имеет большое значение для другого иска России в рамках ВТО к Евросоюзу, который также касается аналогичных энергокорректировок. В данный момент в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением энергокорректировок, - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.