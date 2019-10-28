Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах

Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад. Так, некоторое время назад Запорожский автомобилестроительный завод начал выпуск мобильных офисов на базе шасси китайской компании Sinotruk.

"Уже реализована пилотная партия таких спецавто - 16 единиц. Ожидаем, что в 2020 году объем заказа этой техники составит около 100 автомобилей", - сообщил порталу Today пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко.

Он добавил, что это уникальная продукция для украинского рынка.

Кстати, местные СМИ быстро растиражировали эту новость, а в качестве иллюстрации предложили читателям снимок совершенно другого мобильного офиса. Причем производства российской компании. Фото запорожских офисов на колесах в Сети пока нет, как нет и более подробной информации - ни о ценах, ни о характеристиках. Единственная деталь, которая просочилась в СМИ, - мощность мотора. Это дизельный агрегат на 125 кВт - 170 л.с.

Известно также, что заказчиком проекта является днепропетровская компания "Нью Арк Украина". Ранее она засветилась в участии в конкурсах на поставку мобильных офисов муниципальных услуг - что-то вроде российских МФЦ.

Напомним, что в настоящее время на Украине проходит процедура санации легендарного предприятия. Часть его производственных корпусов уже выставлена на продажу. Однако завод продолжает работать, выпуская небольшими сериями пригородные и городские автобусы, а также - штучно - легкие коммерческие автомобили на базе моделей Lanos и Vida. Сообщалось, что в 2019 году ЗАЗ может начать сборку грузовиков на шасси МАЗ в рамках СП с белорусами, а также пригородных автобусов малого класса на базе Mercedes-Benz.