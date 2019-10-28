Умные часы от HUAWEI WATCH GT2 проследят за сном и тренировками

В сентябре компания HUAWEI представила миру умные часы нового поколения HUAWEI WATCH GT 2. Буквально на днях, 24 октября, они поступили в продажу в России. Обозреватель "Российской газеты" протестировал гаджет.

То, что сплю я не очень крепко и потому не высыпаюсь, я подозревал давно. Но "документального" подтверждения этой гипотезы у меня не было. Теперь есть. Почти неделю я следил за своим сном с помощью умных часов HUAWEI WATCH GT 2 и теперь точно знаю, сколько у меня в среднем занимает фаза глубокого, быстрого и легкого сна, как часто я просыпаюсь ночью (слава богу, не просыпаюсь), и сколько вообще длится мой сон. В целом все в рамках нормы, но скорректировать некоторые моменты придется.

Мониторинг сна осуществляется с помощью технологии HUAWEI TruSleep 2.0. Она отслеживает изменения пульса и дыхания, используя интеллектуальные алгоритмы и анализ больших данных. Для того чтобы иметь полную картину, требуется еще и соответствующее приложение, которое надо установить на смартфоне. Поскольку пользуюсь я гаджетом того же производителя, HUAWEI Health у меня предустановлено. "Здоровье" соединяется с умными часами по Bluetooth, и отчет можно посмотреть в соответствующем разделе.

Информация о том, как пользователь спит, запоминается, и можно увидеть все данные за неделю или месяц. Также в динамике доступны и другие цифры. Например, было полезно оценить уровень стресса (как показали испытания, он у меня умеренный, что не может не радовать). Это возможно благодаря технологии TruRelax, которая собирает информацию об изменении сердечного ритма, на основании чего и рассчитывается индекс, отображающий уровень стресса (низкий, умеренный, средний, высокий).

HUAWEI WATCH GT 2 также напоминают о необходимости провести разминку, если давно не двигался. У меня был установлен часовой цикл, и часы исправно сигнализировали о том, что надо встать и размяться. А если я двигался несколько часов подряд, они, оправдывая свой "умный" статус, помалкивали.

Измерение сердечного ритма помогает еще отслеживать проявления брадикардии (слишком редкого сердцебиения) и сердечной недостаточности. При отключенном спортивном режиме часы оповещают пользователя, если частота сердечных сокращений падает ниже 50 или подскакивает выше 100 ударов в минуту на период более 10 минут. Эти показатели можно задать вручную в приложении.

Конечно, HUAWEI WATCH GT 2 умеют считать шаги (они быстро и точно определяют местоположение благодаря встроенным спутниковым системам GPS и ГЛОНАСС) и потраченные калории. Для тех, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, есть интересная фишка - VO2max. Этот показатель демонстрирует максимальное количество потребляемого кислорода в минуту. VO2max отражает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также выносливость при физических нагрузках.

Для разных видов активности есть свои помощники. Например, умные часы считывают данные во время беговых тренировок, при занятиях на гребном и эллиптическом тренажерах, в режиме Триатлон распознают смену видов физической активности и фиксируют данные плавания, езды на велосипеде и пеших прогулок. В них можно плавать - HUAWEI WATCH GT 2 воды не боятся, что проверено экспериментальным путем. Во время водных тренировок смарт-девайс отслеживает основные показатели, в том числе пульс, а также индивидуальную эффективность пловца (SWOLF), расстояние, потраченные килокалории и скорость.

Позаботились в HUAWEI и о поклонниках альпинизма. Лучше гор, как известно, могут быть только горы, которых в Москве также не наблюдается, но в часах есть барометр, компас и альтиметр, а функция 3D-расстояния поможет измерить точный маршрут восхождения.

Эти и все вышеперечисленные функции превращают умные часы HUAWEI WATCH GT 2 в персонального фитнес-помощника, который позволит вывести тренировки на новый уровень. А приложение HUAWEI Health покажет статистику занятий и даст рекомендации по их совершенствованию.

Бесспорным плюсом HUAWEI WATCH GT 2 стоит считать дизайн. Часы выполнены в эстетике минимализма, с ультратонким корпусом толщиной всего 9,4 миллиметра. Есть два размера корпуса - диаметром 42 и 46 миллиметров. Для столь насыщенного различными функциями устройства они еще и очень легкие, поэтому ни в течение обычного рабочего дня, ни по ходу тренировок, ни во время сна HUAWEI WATCH GT 2 не мешают и не стесняют движений. В комплекте с моделью на темно-коричневом кожаном ремешке есть черный спортивный. Мне больше понравился первый вариант - на мой вкус, с ним часы смотрятся более элегантно. Ремешки легко можно поменять, например, для занятий спортом, поскольку кожаные ремешки не рекомендуется использовать во время плавания.

На металлическом корпусе есть две функциональные кнопки: пользоваться ими удобно. Безрамочный экран умных часов сделан из 3D-стекла. В 46-миллиметровом варианте у циферблата скошена кромка, для этого стекло обрабатывают, как алмаз, а вогнутые грани вырезаются индивидуально на каждом стекле.

Под 3D-стеклом у старшей версии находится высокоточный сенсорный AMOLED HD-экран с разрешением 454×454 пикселей. Он обеспечивает более широкую цветовую палитру и высокую контрастность изображения. Пользователь может выбрать циферблат от разных вариантов классики и спорта до заставки, которую обычно используют для смартфонов - цветной фон и время. На мой взгляд, количество циферблатов могло бы быть чуть больше, в итоге я установил себе спортивную версию с пульсом, шагомером и счетчиком потраченных килокалорий. Надо отдать разработчикам должное - экран не бликует, яркость настраивается хорошо. Циферблат активируется движением руки снизу вверх или простым нажатием на кнопку на корпусе.

Часы позволяют отвечать на звонки, просматривать сообщения, которые приходят на телефон, включая смс, электронную почту и все наиболее популярные мессенджеры. Звук транслируется через динамик, но можно подключить и беспроводные наушники. Всё коннектится легко, в том числе "неродные" устройства.

Можно также сохранить в памяти телефона до 10 номеров и совершать звонки без помощи смартфона. Благодаря встроенной памяти (постоянным объемом 4 ГБ и свободным - 2,3 ГБ) можно сохранить в часах любимый плейлист (до 500 песен) в формате MP3 и АСС.

Без сомнения, достоинство HUAWEI WATCH GT 2 - это энергоемкий аккумулятор. Зарядив батарею под завязку (зарядка осуществляется с помощью магнитного переходника, который крепится к внутренней части корпуса), я за неделю ее не разрядил. Паспортные данные говорят о том, что часы могут работать без подзарядки две недели.

Две недели работы включают в себя такой расчет: круглосуточное ношение устройства, включенные функции мониторинга пульса и TruSleep, время тренировок в неделю составляет 90 минут (при активном GPS), функция отображения уведомлений также включена (50 SMS-сообщений, 6 вызовов и 3 будильника в день), экран активируется 200 раз в день, время вызовов в неделю и прослушивания музыки составляет 30 минут.

И еще один момент. HUAWEI WATCH GT 2 независимы от поставок какого-либо оборудования или программного обеспечения, так как работают на собственной ОС на базе процессора Kirin A1, разработанного компанией специально для носимых устройств. Он обеспечивает максимальное быстродействие при минимальном расходовании энергии. Таким образом делаем вывод, что никакие санкции этому умному помощнику не страшны.

В общем, гаджет у HUAWEI получился отличный, как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения дизайна.