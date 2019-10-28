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28.10.2019 15:38
Рубрика: Легковые авто

Уникальный внедорожник Т-98 "Комбат" продается за 2 млн рублей

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Агентство по страхованию вкладов Фото: Агентство по страхованию вкладов
Фото: Агентство по страхованию вкладов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу редчайший бронированный внедорожник Т-98 "Комбат" производства петербургской фирмы "КБ Парфенова".

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Внедорожник продается в рамках процедуры распродажи имущества его последнего владельца - самарского "Активкапиталбанка", у которого в сентябре прошлого года Центробанк отозвал лицензию.

Этот экземпляр "Комбата" выпущен в 2007 году, изначально он имел серебристый цвет кузова, сейчас автомобиль выкрашен в черный матовый цвет, хотя в ПТС это не отражено. Физически автомобиль находится в Самаре.

Как рассказали корреспонденту "РГ", машину будут продавать 19 ноября через аукцион на повышение, начальная цена - 2 134 000 рублей, шаг аукциона - 10% (213 400 рублей).

Фото: Агентство по страхованию вкладов.

Автомобиль оснащен 8,1-литровым бензиновым мотором GM Vortec мощностью 344 л.с., он агрегатирован с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison 1000. Привод - полный, через раздаточную коробку Autotrac с 2-ступенчатой понижающей передачей.

С 2007 года экземпляр последовательно имел четырех владельцев.

Фото: @mike.motorov / facebook.com
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Т-98 "Комбат" производится фирмой "КБ Парфенова" с 2000 года по предварительным заказам. Позиционируется как спецавтомобиль для VIP-клиентов. На выбор заказчика бронированный корпус обладает защитой вплоть до уровня B7, гарантирующего целостность от выстрела из снайперской винтовки калибра 7,62 оболочечной пулей с твердым сердечником.

В 2010 году выпуск "Комбата" был перенесен из Санкт-Петербурга в Эстонию - оттуда удобнее поставлять машину иностранным заказчикам. Ежегодно производится не более десятка "Комбатов", большую их часть отгружают заказчикам на Ближнем Востоке.

По шасси, силовому агрегату и трансмиссии "Комбат" унифицирован с внедорожными пикапами Chevrolet Silverado / GMC Sierra.

Фото: Агентство по страхованию вкладов.
Фото: Агентство по страхованию вкладов.