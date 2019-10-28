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28.10.2019 21:48
Рубрика: Экономика

В 2020 году в магазинах начнут принимать банки и бутылки

Текст: Елена Березина
В следующем году Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в торговых сетях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перечень потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторному использованию Минпромторг, Минприроды и Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) должны определить в IV квартале этого года. Об этом говорится в проект Перечня мероприятий, необходимых для обеспечения приема потребительской упаковки в торговых объектах. Об этом сообщил первым сообщил Telegram-канал "Зеленый Змий".

Фото: AP
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В Минпромторге "РГ" эту информацию подтвердили. "В настоящее время первоочередными приоритетами государственной политики является утилизация отходов, в то время как особую роль приобретают вопросы производства упаковки, как оказывающей наименьшее влияние на окружающую среду и организация экономики замкнутого цикла. Однако в рамках существующего правового регулирования прием вторичного сырья торговыми сетями не реализуем. Так, например, согласно Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения отходы производства и потребления должны быть безопасными для человека, а их сбор осуществляться в соответствии с санитарными правилами (СанПинами), - напомнили в министерстве. - Согласно СанПинам не разрешается устройство пунктов по приему вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общепита".

Новые нормы законодательства Минпромторг, Минприроды, АКОРТ и Роспотребнадзор для проведения эксперимента должны подготовить в I квартале 2020 года. Сам эксперимент, как сообщили в Минпромторге, планируется начать не ранее 2020 года. По его итогам министерство проработает "вопрос о целесообразности сбора потребительской тары в торговых объектов".

Фото: Артем Коротаев/ ТАСС
Почему "мусорная реформа" начинается с контейнерной площадки

О том, что в России появятся фандоматы - автоматы по приему пластиковых и стеклянных бутылок, еще в начале 2019 года заявлял зампред правительства Алексей Гордеев. Такие автоматы работают на основе системы депонирования - залогового платежа за упаковку. Это позволяет максимально вовлечь упаковку во вторичный оборот. В Европе повсеместно стоят фандоматы, которые принимают бутылку обратно, и выдают деньги или чек для покупки в магазине. Бутылка идет в переработку или используется в качестве упаковки повторно.

В магазинах некоторых сетей ("Пятерочка", "Вкусвилл" и другие) уже стоят такие автоматы, однако пробелы в нормативной базе не позволяют масштабировать проект.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг
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