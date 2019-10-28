В Иране снимают с производства самую популярную машину последних 25 лет

Министр промышленности Ирана заявил, что в следующем году государственный автопроизводитель Saipa прекратит производство моделей 111, 132 и 151 - хэтчбека, седана и пикапа соответственно. Семейство выпускается с 1993 года, оно представляет собой лицензионную копию корейской Kia Pride образца 1987 года.

Линейка 111/132/151 - лидер иранского рынка новых автомобилей на протяжении более 25 лет. Из выпущенных за 9 месяцев с начала года 349 тысяч автомобилей Saipa, 21,5% - за моделью 111/132/151. Ее розничная цена - от 450 млн риалов (около 4 тысяч долларов).

Однако из-за рецессии в экономике страны продажи семейства с апреля по сентябрь упали на 36% по сравнению с тем же отрезком прошлого года. Кроме того, в ценовом сегменте модели спрос все больше смещается в сторону подержанных автомобилей.

Прекращение производства пройдет поэтапно и полностью завершится в июле 2020 года. Высвободившиеся мощности займут более современными моделями Tiba, Tiba 2 и Sania оригинальной разработки.

Saipa 111/132/151 оснащаются бензиновым 1,3-литровым мотором мощностью 63 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.