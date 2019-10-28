Согласно ему, снять тонировку пойманный водитель должен до вступления в законную силу постановления об административном правонарушении. То есть в течение 10 дней. И это довольно щедрое предложение. Ведь сейчас водителю дается на это максимум сутки. А некоторые инспекторы требуют немедленного удаления пленки, чем превышают полномочия.

Именно по этой причине депутаты Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов, а также член Совета Федерации Сергей Леонов и предлагают закрепить такие сроки в законе.

Напомним, что накануне председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил запрос в Генеральную прокуратуру и Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения с просьбой разъяснить, есть ли у водителя время на выполнение законного требования сотрудника полиции. Оба ведомства ответили, что выдача должностными лицами Госавтоинспекции водителям требований о прекращении противоправных действий не противоречит законодательству. Однако требования по удалению со стекол тонировочной пленки должно быть оформлено в письменном виде и содержать разумный срок - не менее суток, - в течение которого это требование необходимо выполнить.

За излишнюю тонировку у нас по Кодексу об административных правонарушениях положен штраф в размере 500 рублей. Но сложилась следующая практика: водителю не только выписывают постановление, но и требование прекращения противоправных действий. Причем, как правило, если водитель не снял тонировку, то его уже на следующие сутки могут привлечь за неисполнение законного требования сотрудника полиции. А это уже совсем другое наказание. Согласно части 1 статьи 19.3 невыполнение такого требования влечет за собой штраф от 500 до тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Однако некоторые инспекторы требуют устранить ее прямо на месте. А если это невозможно сделать, то сразу оформляют протокол за неисполнение законного требования сотрудника полиции.

Поэтому законопроект дополняет статью 28.2 КоАП новым пунктом, в котором прописывается, что требование об прекращении противоправных действий вручается под расписку и должно быть выполнено до вступления в силу постановления о нарушении.