В США восстановили классическую Toyota Land Cruiser

Мастерская Legacy Overland из штата Коннектикут вручную восстановила Toyota FJ40 1977 года. Им удалось сохранить облик и механику оригинала, деликатно "подтянув" эксплуатационные качества до приемлемого для нынешнего времени комфорта и безопасности.

Внедорожник разобрали "до винтика", привели к первозданному виду каждый элемент - и собрали вновь, используя новый гальванизированный крепеж. Кузов окрасили серой эмалью применяемой в Toyota. FJ40 плохо противостоит коррозии, поэтому днище и подкрылки покрыли резиносодержащим составом Raptor в тон кузова. Оригинальные фары с галогеновыми лампами уступили место инновационным - на светодиодах.

Фото: Legacy Overland

Родные сиденья-лавки перетянули светло-коричневой кожей с перфорацией, а пол перестилали легкомоющимся винилом. В салоне теперь есть кондиционер и аудиосистема с Bluetooth и четырьмя динамиками. Блок климатической установки смонтирован под передней панелью, а магнитола оформлена "под старину", поэтому они не нарушают гармонию классического интерьера. В бардачке появилась розетка на 12V.

Специалисты Legacy Overland перебрали и оригинальный силовой агрегат - шестицилиндровый рядный бензиновый двигатель Toyota 2F и 4-ступенчатую механическую коробку передач. Родной карбюратор заменили на более производительный Webber с электродросселем. Рулевое управление оснастили гидроусилителем, тормозную систему - дисковыми механизмами спереди. Автомобиль также укомплектовали современными внедорожными шинами BFGoodrich KM2 33x10.50 R15.

Мастерская Legacy Overland кроме Toyota FJ40 специализируется на других культовых вездеходах доцифровой эры - это Range Rover, Mercedes-Benz Gelandewagen, Land Rover Defender. При сохранении механики оригиналов и исключительно ручном труде Legacy Overland не реставрационная мастерская, их аудитория - не коллекционеры, а люди, предпочитающие использовать добротные старые "аналоговые" вещи.

Фото: Legacy Overland

Фото: Legacy Overland