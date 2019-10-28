Видео: мотоциклист спас котенка на проезжей части

Спасение усатых-полосатых нарушителей ПДД, непонятно как оказавшихся на оживленных магистралях, становится хорошим трендом среди автомобилистов и мотоциклистов всего мира, челленджем вне границ, политических пристрастий и религиозных догм. Стоит какому-нибудь бесхозному котейке сунуться на проезжую часть в неположенном месте, да еще и на красный свет, как водители бросают свои транспортные средства и давай вытаскивать хвостатого из-под колес, жалеть, всячески над ним сюсюкать и брать к себе на постоянное жительство.

Очередной такой случай произошел в Одессе летом, но видео появилось в Сети только сейчас. Героем-котоспасателем выступил мотоциклист, скромно не указавший своего имени при выкладывании ролика. Буквально под колеса ему сунулся черный с белыми носочками котенок, и байкер, не взирая на дорожный трафик, притормозил на секунду, подхватил растерянное животное и, остановившись у обочины, упаковал его в рюкзачок.

Хочется думать, что только для того, чтобы привезти домой, накормить, отмыть, сделать прививки, вычесать блох и прожить с ним в мире и согласии, богатстве и бедности, болезни и здравии столько, сколько будет отмерено судьбой.