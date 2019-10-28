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Рубрика: Видео

Видео: мотоциклист спас котенка на проезжей части

Текст: Вадим Давыденко

Спасение усатых-полосатых нарушителей ПДД, непонятно как оказавшихся на оживленных магистралях, становится хорошим трендом среди автомобилистов и мотоциклистов всего мира, челленджем вне границ, политических пристрастий и религиозных догм. Стоит какому-нибудь бесхозному котейке сунуться на проезжую часть в неположенном месте, да еще и на красный свет, как водители бросают свои транспортные средства и давай вытаскивать хвостатого из-под колес, жалеть, всячески над ним сюсюкать и брать к себе на постоянное жительство.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Очередной такой случай произошел в Одессе летом, но видео появилось в Сети только сейчас. Героем-котоспасателем выступил мотоциклист, скромно не указавший своего имени при выкладывании ролика. Буквально под колеса ему сунулся черный с белыми носочками котенок, и байкер, не взирая на дорожный трафик, притормозил на секунду, подхватил растерянное животное и, остановившись у обочины, упаковал его в рюкзачок.

Хочется думать, что только для того, чтобы привезти домой, накормить, отмыть, сделать прививки, вычесать блох и прожить с ним в мире и согласии, богатстве и бедности, болезни и здравии столько, сколько будет отмерено судьбой.

"Atlas с Алисой". Чем удивил самый дорогой кроссовер Geely
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#видео #авто