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28.10.2019 17:15
Рубрика: Спорт

Видео: Трусова и Ханю выполнили параллельный четверной тулуп

Текст: Максим Домчев

Победительница этапа Гран-при в Канаде и обладательница мировых рекордов по сумме двух программ россиянка Александра Трусова в Instagram выложила видео, на котором она вместе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю исполнили четверной тулуп.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Трусова и Ханю во время тренировки перед показательной программой решили порадовать коллег по цеху и параллельно исполнили четверной тулуп.

Напомним, Трусова и Ханю стали победителями турнира в Канаде, который проходил в минувшие выходные. 15-летняя россиянка во время произвольной программы исполнила четыре четверных прыжка, причем на первом из них она упала, а три последующих были исполнены чисто. В итоге Трусова получила рекордные баллы.

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