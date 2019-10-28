Видео: Трусова и Ханю выполнили параллельный четверной тулуп

Победительница этапа Гран-при в Канаде и обладательница мировых рекордов по сумме двух программ россиянка Александра Трусова в Instagram выложила видео, на котором она вместе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю исполнили четверной тулуп.

Трусова и Ханю во время тренировки перед показательной программой решили порадовать коллег по цеху и параллельно исполнили четверной тулуп.

Напомним, Трусова и Ханю стали победителями турнира в Канаде, который проходил в минувшие выходные. 15-летняя россиянка во время произвольной программы исполнила четыре четверных прыжка, причем на первом из них она упала, а три последующих были исполнены чисто. В итоге Трусова получила рекордные баллы.