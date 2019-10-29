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29.10.2019 11:22
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вводит режим простоя. Компания завалила дилеров автомобилями

Текст: Валерий Карташов
Волжский автогигант на два дня остановит свои сборочные конвейеры. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на рассекреченную копию приказов.
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости
Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости

Внеплановый режим простоя на АвтоВАЗе продлится с 31 октября по 1 ноября. Целью остановки является оптимизация стоков готовых автомобилей. Несмотря на это, официальной причиной называется необходимость проведения традиционной ежегодной инвентаризации.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Сборщикам будет выплачено 2/3 средней заработной платы, но простой не затронет сотрудников, "задействованных в производстве запасных частей, инвентаризации и других неотложных работах".

Некоторые из опрошенных изданием дилеров Lada заявили, что у них на складе образовались излишки: запас автомобилей превысил двухмесячные продажи при стандартных запасах в 1,5 месяца.

В дилерский сети Lada "Российской газете" подтвердили факт излишков автомобилей на площадках готовой продукции. Всему виной проседание продаж в октябре текущего года.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ уже с середины октября снизил скорость автосборочных линий и сократил дилерские квоты на ноябрь и декабрь.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в сентябре нынешнего года продажи Lada на местном рынке выросли на 1% до 31 516 штук, хотя сам российский рынок новых легковых автомобилей упал на 2% - до 1,27 млн штук.

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#Lada