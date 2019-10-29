АвтоВАЗ вводит режим простоя. Компания завалила дилеров автомобилями

Внеплановый режим простоя на АвтоВАЗе продлится с 31 октября по 1 ноября. Целью остановки является оптимизация стоков готовых автомобилей. Несмотря на это, официальной причиной называется необходимость проведения традиционной ежегодной инвентаризации.

Сборщикам будет выплачено 2/3 средней заработной платы, но простой не затронет сотрудников, "задействованных в производстве запасных частей, инвентаризации и других неотложных работах".

Некоторые из опрошенных изданием дилеров Lada заявили, что у них на складе образовались излишки: запас автомобилей превысил двухмесячные продажи при стандартных запасах в 1,5 месяца.

В дилерский сети Lada "Российской газете" подтвердили факт излишков автомобилей на площадках готовой продукции. Всему виной проседание продаж в октябре текущего года.

Стоит отметить, что АвтоВАЗ уже с середины октября снизил скорость автосборочных линий и сократил дилерские квоты на ноябрь и декабрь.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в сентябре нынешнего года продажи Lada на местном рынке выросли на 1% до 31 516 штук, хотя сам российский рынок новых легковых автомобилей упал на 2% - до 1,27 млн штук.