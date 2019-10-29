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29.10.2019 17:20
Рубрика: В мире

Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС

Текст: Константин Волков

Казначейство Соединенного королевства начало отправлять в переплавку тысячи памятных монет номиналом 50 пенсов (порядка 40 рублей). Это сделано из-за того, что Brexit, ранее намеченный на 31 октября, к которому и был приурочен выпуск монет, в очередной раз перенесли.

Фото: Reuters.
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При этом Минфин королевства заверил, что памятные монеты обязательно будут изготовлены, но только после того, как Великобритания действительно выйдет из состава Евросоюза, сообщает "Газета.ru"

Ориентировочная стоимость памятной 50-пенсовой монеты может составить 10 фунтов стерлингов (около 823 рублей на сегодняшний день). Всего планируется отчеканить 10 тысяч таких монет.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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