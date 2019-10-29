Британия начала уничтожать монеты, выпущенные к выходу королевства из ЕС

Казначейство Соединенного королевства начало отправлять в переплавку тысячи памятных монет номиналом 50 пенсов (порядка 40 рублей). Это сделано из-за того, что Brexit, ранее намеченный на 31 октября, к которому и был приурочен выпуск монет, в очередной раз перенесли.

При этом Минфин королевства заверил, что памятные монеты обязательно будут изготовлены, но только после того, как Великобритания действительно выйдет из состава Евросоюза, сообщает "Газета.ru"

Ориентировочная стоимость памятной 50-пенсовой монеты может составить 10 фунтов стерлингов (около 823 рублей на сегодняшний день). Всего планируется отчеканить 10 тысяч таких монет.