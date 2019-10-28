Брекзит отложили до 31 января 2020 года. Если британский и европейский парламенты одобрят новый вариант "постразводного" соглашения до этого времени, Соединенное Королевство сможет выйти из ЕС первого числа следующего за этим месяца.

Совет стран Евросоюза принял решение о переносе даты выхода Великобритании, назначенного на 31 октября. Это уже третий перенос "брекзита", и, как всегда, никто не может с уверенностью сказать, что последний. Предыдущие два раза проблема заключалась в том, что британские парламентарии отказывались одобрить условия развода с Брюсселем, выторгованные кабинетом Терезы Мэй. А на сей раз само соглашение, ради которого кабинету Бориса Джонсона пришлось пойти на серьезные уступки, имеет все шансы быть принятым, но вот времени на процедуру его рассмотрения депутатам показалось недостаточно. Перенос "брекзита" понадобился им для того, чтобы изучить все возможные правовые последствия нового документа, которые, по мнению экспертов из "Партии брекзита" Найджела Фаража, могут оказаться еще хуже, чем в случае с предыдущим вариантом Терезы Мэй. Например, новый проект предполагает переходный период до конца 2020 года. Это время нужно для того, чтобы наладить бесперебойное взаимодействие между ЕС и Соединенным Королевством во всех областях. Этот срок при желании можно будет продлить на год или два. По мнению Фаража, в действительности этот срок будут продлевать бесконечно, и в течение всего этого времени Британия будет подчиняться законам Евросоюза, но не будет участвовать в их принятии.

Неделю назад Борис Джонсон, обещавший, что скорее будет "валяться мертвым в канаве", чем попросит ЕС о продлении сроков "брекзита", отправил в Брюссель странное письмо без подписи, в котором сам парламент просил европейцев об отсрочке. Его премьер сопроводил письмом со своей подписью, в котором фактически просил европейских лидеров не предоставлять отсрочку. Проблема, однако, заключается в том, что в ЕС у Джонсона нет настоящих союзников, а интересы Британии для европейских лидеров имеют мало значения. Глава Евросовета Дональд Туск не разделяет мнения Джонсона, что выход должен состояться 31 октября при любых условиях, и он без труда убедил лидеров остающихся в ЕС государств, что лучше пусть Британия выйдет позже, но зато с соглашением, которое позволит избежать резкого изменения статус-кво. Единственным противником продления "брекзита" оказался президент Франции Эмманюэль Макрон, не без оснований утверждавший, что, если британским депутатам дать дополнительное время, они снова придумают какие-нибудь отговорки, чтобы не одобрять соглашение. Так или иначе, решение о переносе "брекзита" было принято, о чем Туск сообщил в своем "Твиттере", пояснив, что оно "будет официально оформлено посредством письменной процедуры". Это означает, что для официального продления срока выхода Британии не нужно будет созывать внеочередной саммит Евросоюза.

Процесс согласования отсрочки может продлиться до вторника или среды, но сам факт, что она будет, открывает палате общин дорогу для голосования по вопросу о внеочередных выборах. Дело в том, что именно перенос "брекзита" был условием, на котором крупнейшая оппозиционная Лейбористская партия соглашалась поддержать самороспуск парламента. Так что уже в понедельник Джонсон внес на рассмотрение депутатов законопроект о проведении внеочередных выборов 12 декабря, что позволит новому парламенту провести первое заседание еще в нынешнем году. Небольшие оппозиционные партии - либеральные демократы и Шотландская национальная партия - выступают со встречным предложением о проведении такого голосования 9 декабря.

Премьер неоднократно говорил, что страна выйдет из Европейского союза 31 октября, и ввел в обиход "убежденных брекзитеров" лозунг "сделай или умри", поэтому теперь британцы должны решить, продлевать ли жизнь правительству консерваторов.

Инвесторы заждались сделки

Еще одна отсрочка для Brexit не принесла инвесторам какой-либо конкретики. Риски разнообразных политических коллизий, например, в виде повторного референдума или досрочных выборов после роспуска парламента, остаются в полной мере актуальными. Тем не менее большинство путей для реализации "жесткого" сценария Brexit, вероятно, будут блокироваться до конца января. Поэтому влияние этого фактора на российские рынки, в частности на курс рубля, будет умеренным, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. "На наш взгляд, курс фунта к доллару в ближайшей перспективе будет находиться в диапазоне 1,25-1,3", - предполагает он.

Подготовил Игорь Зубков