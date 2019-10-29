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29.10.2019 15:25
Рубрика: Легковые авто

Changan раскрыл характеристики нового кроссовера для России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Changan. Фото: Пресс-служба Changan.
Фото: Пресс-служба Changan.

Changan CS55 получит турбированный двигатель BlueCore 1.5T, который выдает мощность 143 л.с. и крутящий момент 225 Нм. Этот агрегат будет работать в паре с классическим "автоматом" Aisin 3-го поколения. Об этом сообщили в представительстве китайской компании, анонсируя скорое появление кроссовера в российской линейке бренда.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Стало также известно, что автомобиль получит систему курсовой устойчивости Bosch третьего поколения. А в списке опций, среди прочего, будут бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, системы помощи при спуске HDC и начале движения на подъем HHC.

Дизайн автомобиля ранее был частично рассекречен, в том числе по фотографиям из китайских источников. Теперь стало окончательно понятно, что к нам привезут автомобиль 2019 модельного года - то есть, тот, что сейчас предлагают потребителям в Поднебесной.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Правда, там уже показали и обновленную версию, но она на рынок еще не вышла. Кстати, что касается внешности, то над ней работали в европейском дизайн-центре Changan, расположенном в Турине. А над эргономикой салона трудились инженеры японского R&D-центра. В частности, им удалось разработать новые сиденья, учитывающие положение всего тела.

"Changan CS55 станет ярким и достойным пополнением модельного ряда Changan, представленного в России", - прокомментировал гендиректор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь.

Продажи Changan CS55 стартуют в ноябре. Цены пока не названы, но, очевидно, новинка окажется дороже модели CS35 Plus. Напомним, в линейке Changan также представлены кроссоверы CS35 и CS75. Последний также будет обновлен, но уже, скорее всего, в начале 2020 года.

Фото: Пресс-служба Changan.

#Changan