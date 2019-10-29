Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 98

Число погибших в результате удара по Японии мощного тайфуна "Хагибис" возросло до 98 человек. Еще десять человек считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 77 погибших и 340 раненых.

После мощного тайфуна более 42 тысяч домов в восьми префектурах все еще остаются без водоснабжения. Самая тяжелая ситуация с водоснабжением сохраняется в префектуре Фукусима.

Напомним, "Хагибис" обрушился на Японию 12 октября. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди, спровоцировав выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни. Правительство Японии направит 6,5 миллиона долларов из резервного фонда на ликвидацию последствий тайфуна.

Как передает NHK, власти страны решили объявить часть пострадавших районов "зонами чрезвычайного бедствия", что дало кабмину возможность увеличить расходы из государственного бюджета на проведение восстановительных работ.