Депутат Рады: Киев проиграет в газовой войне с Россией

Не доводить дело до газовой войны с Россией, в которой Украина однозначно проиграет, посоветовал Киеву депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Он отметил, что российская сторона уже продемонстрировала, что не намерена "никому ничего дарить".

Также Волошин полагает, что если договор о транзите газа не будет продлен, то Европа будет обвинять в этом именно Киев, а не Москву, и это проблема нынешних украинских властей.

Министр энергетики России Александр Новак заявил 28 октября после очередного раунда трехсторонних консультаций в формате "Россия - Украина - Еврокомиссия" в Брюсселе, что Москва может продлить на следующий год действующий десятилетний контракт с Украиной на транзит газа, который истекает 31 декабря. Но это произойдет лишь в том случае, если Киев не успеет до конца 2019 года согласовать собственное газовое законодательство с европейским, например назначить и сертифицировать независимого оператора газотранспортной системы. Если же Киев успеет это сделать, то между Россией и Украиной будет подписан новый контракт.

"Россия готова работать с Украиной по транзиту газа как на базе существующего договора с техническими корректировками, так и по европейскому законодательству", - отметил Новак.