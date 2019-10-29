Дзюба стал лучшим игроком месяца в РПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом октября в РПЛ. Он победил в голосовании у болельщиков и экспертов Премьер-Лиги и телеканала "Матч Премьер".

Во всех трех номинациях РПЛ в октябре победили представители "Зенита". Серегй Семак был признан лучшим тренером месяца, Юрий Жирков забил лучший гол, а Артем Дзюба победил в голосовании за лучшего игрока.

В числе претендентов на звание игрока октября помимо Дзюбы были полузащитник "Ростова" Роман Еременко, партнер по атаке в "Зените" Сердар Азмун, Эванс Кангва из "Арсенала" и отразивший три пенальти в двух матчах голкипер "Сочи" Сослан Джанаев.

Болельщики и эксперты единогласно отдали свои голоса за Дзюбу, который в трех матчах в октябре забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Более 70% участников опроса в социальной сети "ВКонтакте" отдали свои голоса за форварда.