Семак признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал лучшим тренером РПЛ в октябре по итогам голосования болельщиков, экспертов Премьер-Лиги и телеканала "Матч Премьер".

В октябре "сине-бело-голубые" провели три матча в чемпионате России и во всех добились побед. Со счетом 3:1 был обыгран "Урал", "Ростов" был разгромлен со счетом 6:1, а в минувшем туре в Самаре команда Сергея Семака переиграла местные "Крылья Советов" со счетом 2:0.

Кроме Семака на звание лучшего тренера претендовали Юрий Семин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Кирилл Новиков ("Динамо").

Также был назван лучший гол месяца. Его автором снова стал Юрий Жирков из "Зенита". Болельщики, эксперты Премьер-Лиги и телеканала "Матч Премьер" оценили его гол в ворота "Крыльев Советов" в минувшие выходные.