Где живут самые выносливые люди? Многие считают, что в Кении, иначе как объяснить тот факт, что долгие годы именно представители этой страны неизменно побеждают на всевозможных марафонах.

Кенийский стайер Элиуд Кипчоге со второй попытки смог пробежать классический марафон за один час 59 минут и 40 секунд. Фото: REUTERS

Для того чтобы пробежать "королевскую дистанцию" 42 километра 195 метров, даже подготовленному спортсмену придется долго и упорно тренироваться. Но представители Кении или той же Эфиопии будто бы и не замечают этих метров и километров... и практически всегда финишируют с очаровательной улыбкой.

Во многом это связано с тем, что жители африканских стран издревле были скотоводами и часами могли сопровождать стада животных. Более того, раньше, когда в Кении была официально разрешена охота, местные племена брали добычу "измором", гоняя ее по саванне.

Элиуд Кипчоге, которому в этом году исполнится 35 лет, мало чем отличался от своих сверстников - часами бегал по саванне, пока однажды не решил связать свою жизнь с легкой атлетикой. Начинал Элиуд со средних дистанций - и брал олимпийские медали на 5000 метров (в Афинах-2004 - бронзу, а в Пекине-2008 - серебро).

Но по-настоящему парень раскрылся только в марафоне. Дебют на этой дистанции состоялся в 2013 году в Гамбурге. Кениец выиграл его и заставил говорить о себе весь мир. Дальше были победы в Роттердаме, Лондоне, Чикаго, Берлине и, разумеется, золотой забег на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

После Игр-2016 Кипчоге задался целью - первым в мире пробежать марафон быстрее двух часов. Два года назад он предпринял попытку на автодроме в Монце, и для того, чтобы совершить невероятное, ему не хватило каких-то 25 секунд - 2.00,25!

Этой осенью внимание ведущих СМИ мира было приковано к парку Пратер в столице Австрии - Вене, где Кипчоге решил осуществить очередную попытку войти в историю.

Спортсмен готовился к забегу больше четырех месяцев. Ему помогала внушительная команда из 150 тренеров, врачей и физиотерапевтов, которые буквально по секундам расписали прохождение дистанции.

Во время марафона в Вене рядом с Кипчоге всегда были семь бегунов, которые не только задавали темп, но и защищали его от нежелательных ветреных потоков. Фото: Reuters

Нашлись у Кипчоге и помощники из числа известных легкоатлетов мира, которые выступили в качестве пейсмейкеров. В Вене темп для Кипчоге поддерживали более 35 человек, среди которых были олимпийские чемпионы Бернард Лагат, Мэтью Центровиц, а также братья Ингебригтсен и Селемон Барега.

Во время марафона рядом с Кипчоге всегда были семь бегунов, которые не только задавали темп, но и защищали кенийца от нежелательных ветреных потоков. Группа из пейсмейкеров менялась каждые 4,8 км, что позволяло поддерживать высокую скорость прохождения дистанции.

Также рядом с марафонцем находились помощники, которые в нужный момент подавали ему прямо на ходу еду и воду.

Стоит сказать и про обувь - для забега были изобретены специальные суперлегкие "марафонки", кастомизированную специально под Элиуда. Стоит ли говорить, что для Кипчоге условия оказались вполне комфортными, и рекорд случился. На финише табло показало время - 1:59:40. В среднем кениец пробегал километр за две минуты 50 секунд.

Счастью Элиуда не было предела:

- Сегодня мы добрались до Луны и вернулись обратно! Я не нахожу слов для той поддержки, которую я получил со всего мира. Мы доказали, что возможности человека не имеют границ. Спасибо всем, кто дал мне такую возможность доказать это на деле.

Единственное, что омрачило историческое событие - реакция на него со стороны Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ). Официально результат не будет признан мировым рекордом, поскольку трасса в парке не была сертифицирована, а кроме того, условия исторического забега Элиуда сильно отличались от соревновательных.

Впрочем, Кипчоге не унывает и обещает вновь удивить мир очередным умопомрачительным достижением. И нет сомнений, что это ему будет по плечу.

"Марафонки" - сверхлегкие кроссовки, с улучшенной амортизацией. Фото: Reuters

История

Стартовали от дворца

Впервые привычная нам дистанция марафона - 42 километра 195 метров - появилась в 1908 году на Играх в Лондоне. Тогда старт олимпийскому марафону давался на лужайке перед окнами Виндзорского замка, откуда участники бежали до финиша на лондонском стадионе. Путь от точки А до точки Б был данью британским традициям, а когда его измерили, то он и оказался равным 42 км 195 м. Столь оригинальную протяженность марафона признали далеко не сразу. На двух следующих Олимпиадах она колебалась - разница составила целых два с половиной километра. В 1920 году знаменитому финну Ханнесу Колехмайнену до своей очередной золотой медали пришлось бежать целых 42 км 750 м. Но последние 80 лет протяженность марафонской дистанции неизменна.

Подготовила Василиса Гончарова

Кстати

Интересные факты о Кипчоге и марафонцах

Элиуд Кипчоге - самый младший, четвертый ребенок в семье. Первый тренер Кипчоге, Патрик Санга, - его земляк: оба родились в кенийской деревне Капсисява (округ Нанди). Тренер старше ученика на 20 лет.

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Первым, официально зарегистрированным рекордом на марафонской дистанции стал результат Спироса Луиса, греческого легкоатлета, выступившего на Первых Олимпийских играх в 1896 году, - 2 часа 58 минут 50 секунд (десятые, сотые, тысячные доли тогда не фиксировались).

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Не снискавший особой известности на марафонской дистанции эфиопский бегун Гирмай Бирахун в 2017 году стал первым человеком в истории, получившим тюремный срок за употребление допинга. Попался спортсмен на мельдонии. К тому моменту, как Бирахун провалил допинг-тест, в Эфиопии уже был принят соответствующий закон, предусматривающий суровые меры наказания.

Подготовил Алексей Беляев