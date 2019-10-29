Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой

Новости

Новосибирец сообщил о взрывных устройствах в универмаге и на вокзале 14:02
Белорусские таможенники обсудили в Москве международное сотрудничество 14:00
Ford прекратил производство знакового кроссовера 14:00
В Кремле назвали нормальным разговор лидеров России и Алжира 13:47
Сбербанк подтвердил планы по приобретению доли в Mail.ru Group 13:45
В пещере "Таврида" туристов встретят голограммы доисторических зверей 13:38
Киев сообщил о разведении сил в Золотом 13:31
Песков рассказал об отношении Путина к Примакову 13:30
Правительство предложило передать Минстрою систему ГИС ЖКХ 13:30
Школьник рассказал, как запомнил более 13 тысяч знаков в числе Пи 13:22
В Кремле пожелали успехов Конституционному комитету Сирии 13:19
Глохнущие во время езды Lamborghini попали под отзыв в России 13:18
Разработан сервис для отслеживания трудоустройства выпускников вузов 13:16
В Забайкалье похоронили сержанта, убитого сослуживцем 13:12
Актера из "Товарищей полицейских" и "Мента в законе" арестовали за кражу 13:10
В кинофестивале "Лiстапад-2019" примут участие 154 картины из 50 стран 13:10
Новая Kia Optima: первые официальные фото 13:05
Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме 13:03
Робот "Федор" не смог зайти в Google 13:00
В семи кинотеатрах Москвы бесплатно покажут фильмы Ролана Быкова 12:58
В Сочи предъявили обвинение второму участнику смертельного ДТП 12:58
Ласицкене и Сидорова разделят подаренные 10 млн на всех участников ЧМ 12:54
В Германии потребовали отставки Ангелы Меркель 12:53
Звезда "Богемской рапсодии" может сыграть Марианну Фэйтфул 12:49
Доходы бюджета Союзного государства в 2020 году составят 5,5 млрд рублей 12:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
Сколько будет стоить проезд по трассе М-11
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
За сколько лет россияне могут накопить на покупку дома
Задайте вопрос главному онкологу России
Задайте вопрос главному онкологу России
29.10.2019 12:36
Рубрика: Спорт

Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

 

Руководство Федерации бокса России вручила чемпионкам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой автомобили.

Ласицкене признали лучшей спортсменкой года

Федерация бокса России чествовала своих победителей и призеров чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин. На эту же церемонию были приглашены и сильнейшие прыгуньи в мире - Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Было решено наградить их за триумф в Дохе.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее заявил ТАСС, что представительницы легкой атлетики получат по автомобилю. По словам Кремлева, это решение принято на основании обращения женской сборной по боксу, предложивших отметить успех Ласицкене и Сидоровой. В итоге было принято решение наградить легкоатлеток и их тренеров.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Ласицкене возмутилась участием в ЧМ пропустившего допинг-тесты американца

После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.

"Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА - СМС от главы федерации с букетиком", - написал в Twitter Владас Ласицкас.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Спорт Бокс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали плюсы контрмер к Западу
Киев сообщил о разведении сил в Золотом
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Сенатор назвал конвульсиями новые санкции США против "Северного потока-2"
ЦБ впервые раскрыл масштабы торговли с Турцией в рублях