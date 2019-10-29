Федерация бокса России вручила автомобили Ласицкене и Сидоровой

Руководство Федерации бокса России вручила чемпионкам мира по легкой атлетике Марии Ласицкене и Анжелике Сидоровой автомобили.

Федерация бокса России чествовала своих победителей и призеров чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин. На эту же церемонию были приглашены и сильнейшие прыгуньи в мире - Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом). Было решено наградить их за триумф в Дохе.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее заявил ТАСС, что представительницы легкой атлетики получат по автомобилю. По словам Кремлева, это решение принято на основании обращения женской сборной по боксу, предложивших отметить успех Ласицкене и Сидоровой. В итоге было принято решение наградить легкоатлеток и их тренеров.

После завершения чемпионата мира в Дохе, где Сидорова и Ласицкене завоевали золотые медали, муж прыгуньи в высоту в социальных сетях отметил, что боксеров по итогам мужского и женского чемпионатов мира наградят автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей.

"Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА - СМС от главы федерации с букетиком", - написал в Twitter Владас Ласицкас.