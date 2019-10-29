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29.10.2019 15:54
Рубрика: Культура

Фильм "Аббатство Даунтон" откроет фестиваль "Новое британское кино"

Текст: Сусанна Альперина

Идея открыть юбилейный XX Фестиваль "Новое британское кино" фильмом "Аббатство Даунтон", устроив его российскую премьеру, оказалась более, чем удачна. 29 октября в Москве "сошлись" множество разных громких мероприятий ("РГ, например, писала о фестивале "Московская премьера"), и этот показ оказался одним из самых заманчивых. Сериал "Аббатство Даунтон" пережил шесть сезонов, и у него огромное количество поклонников. Все они с нетерпением ждут выхода фильма. А российский прокат картины состоится почти через месяц - 21 ноября.

Фото: Предоставлено Первым каналом
Первый канал представит индийское "Аббатство Даунтон"

Однако, это не единственный "магнит" в программе XX фестиваля "Новое британское кино", который продлится по 17 ноября и пройдет в 29 городах России. Среди других фильмов, которые можно будет посмотреть на киносмотре, - экспериментальная картина "Наживка", комедия "Друзья рыбака", вольная автобиография постоянной участницы фестиваля Джоанны Хогг "Сувенир" и историческое кино "Голкипер". Отдельная глава "Нового британского кино" - трио документальных фильма о музыке: "Быть Блэкером", "Вторая молодость Р. Стиви Мура" и "Саундтрек революции" - хроники разных жанров и жизней, связанных с большой историей ХХ века.

На протяжении многих лет важнейшим компонентом фестиваля является образовательная программа - встречи и беседы с приглашенными экспертами из России и Великобритании об устройстве и работе международной индустрии кино. В этом году образовательная программа, которая традиционно пройдет в Московской школе кино (МШК), состоит из двух частей. Это дискуссии с участием гостей фестиваля: режиссером фильма "Гвен" Уильямом Макгрегором, продюсером фильма "Махинаторы" Халедом Спиваком и исполнителем главной роли в нем - Конором Берри.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел тизер полнометражного продолжения "Аббатства Даунтон"

Кроме того, в кинотеатре МШК пройдут четыре кинопоказа с обсуждением. Вниманию зрителей будут представлены подборка короткометражных фильмов, номинированных на премию Британской академии кино и телевидения (BAFTA), а также подборка полнометражных документальных фильмов о музыке. Ведущими кинопоказов и последующих обсуждений выступают российские кинокритики и преподаватели Московской школы кино.

Дискуссии проводятся на русском языке или на английском языке синхронным переводом. Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами. Вход на все мероприятия образовательной программы свободный, однако необходима предварительная регистрация.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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