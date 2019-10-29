Ford прекратил производство знакового кроссовера

Ford снял с производства полноразмерный кроссовер Flex, производившийся более 10 лет.

Согласно новой стратегии, Ford намерен сосредоточить усилия на коммерческих автомобилях, кроссоверах и электромобилях. По мере снижения спроса, вслед за Flex постепенно уйдут в историю все традиционные седаны, хэтчбеки, минивэны Ford.

Ford Flex был уникален тем, что его облик создавался не промышленными, а фэшн- дизайнерами в то время, когда тон в обществе был задан не экоистерией, а растущим потреблением. В отделке салона применялось красное дерево, в списке опций был холодильник для шампанского. Flex оснащался только двигателями V6, мощностью 262-355 л.с.

Всего произведено около 300 тысяч Ford Flex.