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29.10.2019 14:00
Рубрика: Легковые авто

Ford прекратил производство знакового кроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Ford снял с производства полноразмерный кроссовер Flex, производившийся более 10 лет.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Согласно новой стратегии, Ford намерен сосредоточить усилия на коммерческих автомобилях, кроссоверах и электромобилях. По мере снижения спроса, вслед за Flex постепенно уйдут в историю все традиционные седаны, хэтчбеки, минивэны Ford.

Ford Flex был уникален тем, что его облик создавался не промышленными, а фэшн- дизайнерами в то время, когда тон в обществе был задан не экоистерией, а растущим потреблением. В отделке салона применялось красное дерево, в списке опций был холодильник для шампанского. Flex оснащался только двигателями V6, мощностью 262-355 л.с.

Всего произведено около 300 тысяч Ford Flex.

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#Ford