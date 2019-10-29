Новости

Появились кадры из очередного зарубежного сериала про русских царей 12:02
Вышел новый трейлер сериала "Мандалорец" по вселенной "Звездных войн" 11:50
Создатели "Игры престолов" передумали снимать "Звездные войны" 11:29
Умер продюсер "Крестного отца" и "Ребенка Розмари" Роберт Эванс 10:47
Стивен Кинг прокомментировал первые отзывы о "Докторе Сне" 28.10.2019

Фото: Джеймс МакЭвой тайно женился

Новости
    29.10.2019, 12:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Замечательный шотландский актер Джеймс МакЭвой только что разбил сердца эскадрону поклонниц (да и не только): оказалось, что Джеймс тайно женился на коллеге, с которой работал на "Сплите" Шьямалана в Филадельфии.

Фото: kinopoisk.ru
"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов"

Согласно информации Daily Mail, разместившей соответствующее фото "закольцованной" сорокалетней девушки и сорокалетнего же "профессора Ксавьера", избранница артиста - Лиза Либерати.

Пара познакомилась, когда Лиза трудилась помощницей режиссера "Сплита".

Режиссер Джейми Ллойд, близкий друг МакЭвоя, подтвердил, что эти двое действительно секретно поженились.

Перед этим Джеймс был одиннадцать лет женат на актрисе Энн-Мэри Дафф, с которой познакомился на съемках сериала "Бесстыдники". В 2010-м у них родился сын.

Ранее вышел трейлер новой работы МакЭвоя - сериала по "Темным началам" Пулмана.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Режиссер Флэнеган ответил на критику Marvel Скорсезе его же словами 28.10.2019
Авторы "Игры престолов" не понимают, почему им доверили сериал 28.10.2019
Шнуров: Участники "Ленинграда" с облегчением приняли роспуск группы 28.10.2019
Анджей Сапковский считает, что "Ведьмак" превзойдет "Игру престолов" 28.10.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Видео: арестован актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки 28.10.2019
"Арья" рассказала о необычном чувстве юмора авторов "Игры престолов" 28.10.2019
Режиссер "Игры Джералда" и "Доктора Сна" снимет новый фильм по Кингу 28.10.2019
⧣ фото
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
Дэвида Линча наградили почетным "Оскаром" 28.10.2019
Фото: звезда "Ворониных" Екатерина Волкова симулировала беременность 27.10.2019
Официально: завершены съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде 27.10.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ BBC
Вышел первый трейлер сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 28.10.2019
Вышел трейлер детектива "Достать ножи" со звездным кастом 26.10.2019
Появились новые кадры из "Ведьмака". Они понравятся не всем 25.10.2019