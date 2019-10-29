Фото: Джеймс МакЭвой тайно женился

Замечательный шотландский актер Джеймс МакЭвой только что разбил сердца эскадрону поклонниц (да и не только): оказалось, что Джеймс тайно женился на коллеге, с которой работал на "Сплите" Шьямалана в Филадельфии.

Согласно информации Daily Mail, разместившей соответствующее фото "закольцованной" сорокалетней девушки и сорокалетнего же "профессора Ксавьера", избранница артиста - Лиза Либерати.

Пара познакомилась, когда Лиза трудилась помощницей режиссера "Сплита".

Режиссер Джейми Ллойд, близкий друг МакЭвоя, подтвердил, что эти двое действительно секретно поженились.

James McAvoy and his girlfriend Lisa Liberati have got married as she is spotted wearing a wedding ring https://t.co/p5yRn5gr4x — The Sun (@TheSun) 27 октября 2019 г.

Перед этим Джеймс был одиннадцать лет женат на актрисе Энн-Мэри Дафф, с которой познакомился на съемках сериала "Бесстыдники". В 2010-м у них родился сын.

Ранее вышел трейлер новой работы МакЭвоя - сериала по "Темным началам" Пулмана.