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29.10.2019 11:16
Рубрика: Российский автопром

ГАЗ начнет сборку автомобилей во Вьетнаме

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Российские микроавтобусы "Ситилайн" на базе "Газели" начнут собирать во Вьетнаме.

О планах сотрудничества российской группы ГАЗ Олега Дерипаски агентству ТАСС рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По его словам, речь идет о реализации протокола по поддержке автомобильного производства на территории Вьетнама. "Речь о поставке 380 машинокомплектов", - сообщил Акимов. До конца года их планируется поставить во Вьетнам, первые 170 - уже в пути. Это как раз микроавтобусы "Ситилайн" на базе "Газели", уточнил Акимов.

На прошлой неделе Минпромторг по поручению президента предложил увеличить поддержку группы ГАЗ. В отношении этой компании действуют санкции США. Компании могут выделить из бюджета до 2021 года на субсидирование процентных ставок по кредитам 8,6 млрд рублей.

#ГАЗ