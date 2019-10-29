ГАЗ начнет сборку автомобилей во Вьетнаме

Российские микроавтобусы "Ситилайн" на базе "Газели" начнут собирать во Вьетнаме.

О планах сотрудничества российской группы ГАЗ Олега Дерипаски агентству ТАСС рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

По его словам, речь идет о реализации протокола по поддержке автомобильного производства на территории Вьетнама. "Речь о поставке 380 машинокомплектов", - сообщил Акимов. До конца года их планируется поставить во Вьетнам, первые 170 - уже в пути. Это как раз микроавтобусы "Ситилайн" на базе "Газели", уточнил Акимов.

На прошлой неделе Минпромторг по поручению президента предложил увеличить поддержку группы ГАЗ. В отношении этой компании действуют санкции США. Компании могут выделить из бюджета до 2021 года на субсидирование процентных ставок по кредитам 8,6 млрд рублей.