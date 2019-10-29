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Рубрика: В мире

Географический диктант расширил свои границы на Балканах

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Географический диктант, состоявшийся впервые по инициативе председателя попечительского совета Русского географического общества (РГО), президента России Владимира Путина первого ноября 2015 года, отметил в этом году пятилетний юбилей. С 2017 года это просветительское мероприятие РГО приобрело международный статус и продолжает с каждым годом расширять свою географию в мире, в частности, на Балканах. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал советник президента РГО по международным вопросам Сергей Катиков.
Сараево. Фото: Александр Борисов/ РГ Сараево. Фото: Александр Борисов/ РГ
Сараево. Фото: Александр Борисов/ РГ

"Одним из наиболее знаковых для РГО, на мой взгляд, регионов мира, где проходил Географический диктант, являются Балканы, где с 2016 года в Сербии успешно функционирует Центр Русского географического общества, - отметил он. - Именно благодаря его деятельности и инициативам руководителя Центра профессора Миролюба Милинчича диктант в 2019 году значительно расширил свои географические границы в регионе. Площадки работали не только в Сербии, но и в таких государствах как Черногория, Македония и Босния и Герцеговина. Данный факт свидетельствует о том, что жители этих балканских стран проявляют живой интерес к участию в международной просветительской акции РГО. Я также считаю, что проведение Географического диктанта на Балканах способствует сохранению и развитию добрососедских отношений между Россией и государствами региона, которые обусловлены общим историческим прошлым наших стран".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Сергей Катиков сообщил и о том, что послужило основанием для открытия Центра РГО в Белграде. "В декабре 2015 года Сербское географическое общество направило письмо президенту РГО Сергею Кужугетовичу Шойгу, изложив в нем просьбу об открытии Центра РГО в Сербии, - рассказал он. - Предложение было воспринято позитивно, и вопрос был решен в кратчайшие сроки. Уже в октябре 2016 года состоялось торжественное открытие Центра с участием действующего на тот момент сербского президента Томислова Николича, который, кстати, получил членский билет РГО. В феврале 2017 года был создан Попечительский совет Центра, в состав которого вошли представители бизнеса и творческой интеллигенции Сербии, в частности, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица".

По словам советника президента РГО, "Центр не только представляет интересы РГО в Сербии, но и является самостоятельным юридическим лицом, решая задачи по распространению достоверных данных об уникальных географических, исторических и культурных объектах России, а также развитию двусторонних российско-сербских отношений в области географии и смежных с ней наук".

Фото: Предоставлено РГО
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Корреспонденту "РГ" удалось пообщаться и с директором центра РГО в Сербии Миролюбом Милинчичем, который рассказал, что 27 октября диктант писали в Македонии (Скопье), Сербии (Белград - две площадки, Зренянин, Иваница, Брус и Штрпце), Черногории (Подгорица) и Боснии и Герцеговине (Баня-Лука, Мостар, Пале), что мероприятие приобретает все большую популярность на Балканах.

"За прошедшие три года идея о важности проведения диктанта была принята во всем регионе. От скромного теста по географии до географического праздника, который стал объединяющим фактором на просторах бывшей Югославии", - подчеркнул он, добавив, что отмечается и положительная тенденция по увеличению количества участников, пишущих диктант.

В этой связи географ обозначил достижения естественно-математического факультета Университета Баня-Луки, который уже второй год подряд с особым успехом организует в своих стенах диктант. "Географический диктант участники восприняли не столько как тест на наличие знаний, нежели как возможность узнать что-то новое о Российской Федерации, - констатировал Милинчич. - Эта и аналогичные акции РГО убеждают нас, что география имеет огромный потенциал для сближения наших народов".

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