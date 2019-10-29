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29.10.2019 13:18
Рубрика: Легковые авто

Глохнущие во время езды Lamborghini попали под отзыв в России

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

ООО "Фольксваген Груп Рус", официальный представитель Lamborghini в России, отзывает 27 спорткаров Lamborghini Aventador. Об отзывной кампании сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причиной для отзыва автомобилей стала "существующая вероятность неожиданного выключения двигателя при определённых условиях движения". Мотор может заглохнуть после отпускания педали акселератора при работе на холостых оборотах. Однако после этого двигатель спокойно заводится.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Представители "Фольксваген Груп Рус" оповестят владельцев люксовых спорткаров, которые попадают под отзыв, и пригласят их приехать в ближайший дилерский центр (их в России всего 4) для устранения возможной неисправности.

Под отзыв попали "Авентадоры", проданные с 2017 по 2019 год. Владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля со списком VIN-кодов "отзывных" машин, который доступен на сайте Росстандарта.

Напомним, что буквально несколько дней назад у Toyota началась отзывная кампания для дизельных версий внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. У 1153 автомобилей, проданных с 12 марта по 18 апреля 2019 года, может случиться утечка топлива из-за плохо затянутой топливной трубки, соединяющей топливный насос и рампу.

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#Lamborghini