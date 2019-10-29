Киев сообщил о разведении сил в Золотом

Процесс разведения сил и средств в поселке Золотом в Луганской области стартовал во вторник, 29 октября, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня. Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на линии контакта", - цитирует портал strana.ua Пристайко на встрече с журналистами в Мариуполе.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Пристайко также объяснил задержку с отводом войск с украинской стороны тем, что это должно быть заверено СММ ОБСЕ. Экспертам требовалось время на подготовку. При этом министр ни словом не обмолвился о саботаже процесса отвода со стороны националистов.

Между тем три дня назад президент Владимир Зеленский посетил Золотое, где пытался уговорить радикалов оставить позиции на линии разграничения. Разговор с добровольцами вышел весьма жестким. Зеленскому тогда не удалось их переубедить.