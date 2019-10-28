В Кремле следили за визитом Зеленского в Золотое

В Кремле надеются, что после того как президент Украины заставит подразделения националистов выполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке саммита "нормандской четверки".

На вопрос журналистов, следили ли в Кремле за визитом Зеленского в поселок Золотое, и будет ли означать разведение войск там и в Петровском то, что Россия вернется к подготовке саммита "нормандской четверки", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, мы следили с большим вниманием".

"Некоторые диалоги во весь рост высветили проблемы, которые есть, и показали первоисточник этих проблем, - заметил представитель Кремля. - Поэтому мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что - важная составная часть подготовки к проведению саммита".