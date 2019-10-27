Зачем неонацисты высмеяли Зеленского на Донбассе

"Послушай, я - президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, какой думал, что перед ним какой-то лопух стоит. Парни, есть демократия, а есть ситуация в стране. Ребята, к вам мы сейчас серьезно обратились. Пожалуйста. Пока", - видео с этой фразой Зеленского разместили сами неонацисты в социальных сетях, спровоцировав поток обидных шуток и осуждающих комментариев в его адрес. Громче остальных прозвучали слова террориста Сенцова, освобожденного стараниями Зеленского, но теперь строящего независимую политическую карьеру: "Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии "янелох". В результате: стыд за президента и гордость за добровольца".

Сторонники Зеленского также озадачились итогами визита президента в Золотое. Странной и необъяснимой выглядит сама попытка задушевных разговоров с людьми, которые, с точки зрения пресс-службы украинской армии, являются "нелегальным вооруженным формированием", а американские конгрессмены и вовсе считают их террористами. Иными словами, от Зеленского, в понимании все еще симпатизирующих ему людей, требовался приказ о применении силы к бандитам, но никак не совместное чаепитие.

Теперь они утешаются мыслью, что их президента подставили - специально подвели к нему боевиков, принудили к разговору и всплеску эмоций, чтобы тем самым унизить. В этой версии есть определенная логика: одним из организаторов визита в Золотое, стоявшим за спиной Зеленского, был заместитель главы МВД Вадим Троян - сам в прошлом один их командиров "Азова", известный неонацист, правая рука Арсена Авакова. И если эта версия верна хотя бы отчасти, то своим позором Зеленский обязан именно Авакову и его нынешнему партнеру Игорю Коломойскому. Впрочем, как и в случае с митингами против "капитуляции", организованными теми же "Азовом" и Аваковым, речь может идти и об инсценировке, имеющей единственную цель: под благовидным предлогом отказаться от разведения войск и Минских соглашений в целом.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - так в своем Twitter прокомментировал встречу Зеленского с террористами председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.