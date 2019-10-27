Зачем неонацисты высмеяли Зеленского на Донбассе

Новости

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области 16:29
"Локомотив" и "Спартак" назвали составы на матч 14-го тура РПЛ 16:10
Трампы задумались о продаже отеля в Вашингтоне 16:08
Карпин сообщил о беременности жены 15:59
В Донецке взорвали вышку сотовой связи 15:54
Новак: "Турецкий поток" достроят в срок 15:51
Секретный беспилотник США установил рекорд в космосе 15:39
Патриарх Кирилл освятил возрожденный главный храм Ростова 15:32
"Atlas с Алисой". Чем удивил самый дорогой кроссовер Geely 15:14
Украинца осудили за футболку с гербом СССР 15:06
Новый фильм с Джоли за 10 дней собрал в России более миллиарда 15:04
В Ростове в ДТП с маршруткой и "скорой" пострадали семь человек 15:03
Актриса Настасья Самбурская отравилась лекарством от простуды 14:58
Киев сократил подачу воды в ЛНР 14:52
На заброшенном заводе под Рязанью нашли мертвого подростка 14:48
На Урале прошел народный экзамен по литературе 14:38
Названа главная ошибка в питании детей 14:30
Госпитализированный в Турции россиянин умер во время перелета в Сыктывкар 14:05
МВД опровергло участие конкурирующих банд в ночной перестрелке в Казани 13:53
"Победа" повысит цены на зарубежные перелеты только на 5 евро 13:40
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом 13:36
Дзюба не попал в основной состав "Зенита" на матч против "Крыльев Советов" 13:34
СМИ: Ираку принадлежит "значительная роль в ликвидации аль-Багдади" 13:27
В Ростове маршрутка столкнулась с машиной скорой помощи 13:19
Россия доставила в Сирию полицейские броневики 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Как в отпуске не заболеть лихорадкой Денге
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Гидрометцентр предупредил о грядущем похолодании
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости
27.10.2019 15:23
Рубрика: В мире

Зачем неонацисты высмеяли Зеленского на Донбассе

Текст: Павел Дульман
Глава Украины Владимир Зеленский посетил в субботу село Золотое в Луганской области, где десяток бывших боевиков неонацистского полка "Азов" блокируют отведение войск. У президента и бандитов состоялся разговор за чашкой чая во дворе захваченного ими частного дома, который ничем не окончился: они отвергли его просьбы уйти по-хорошему. Убрать их оттуда "по-плохому" у Зеленского, очевидно, нет ни сил, ни смелости.
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

"Послушай, я - президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, какой думал, что перед ним какой-то лопух стоит. Парни, есть демократия, а есть ситуация в стране. Ребята, к вам мы сейчас серьезно обратились. Пожалуйста. Пока", - видео с этой фразой Зеленского разместили сами неонацисты в социальных сетях, спровоцировав поток обидных шуток и осуждающих комментариев в его адрес. Громче остальных прозвучали слова террориста Сенцова, освобожденного стараниями Зеленского, но теперь строящего независимую политическую карьеру: "Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии "янелох". В результате: стыд за президента и гордость за добровольца".

Кучма сравнил "формулу Штайнмайера" со сдачей позиций "с потрохами"
Киев сократил подачу воды в ЛНР

Сторонники Зеленского также озадачились итогами визита президента в Золотое. Странной и необъяснимой выглядит сама попытка задушевных разговоров с людьми, которые, с точки зрения пресс-службы украинской армии, являются "нелегальным вооруженным формированием", а американские конгрессмены и вовсе считают их террористами. Иными словами, от Зеленского, в понимании все еще симпатизирующих ему людей, требовался приказ о применении силы к бандитам, но никак не совместное чаепитие.

Теперь они утешаются мыслью, что их президента подставили - специально подвели к нему боевиков, принудили к разговору и всплеску эмоций, чтобы тем самым унизить. В этой версии есть определенная логика: одним из организаторов визита в Золотое, стоявшим за спиной Зеленского, был заместитель главы МВД Вадим Троян - сам в прошлом один их командиров "Азова", известный неонацист, правая рука Арсена Авакова. И если эта версия верна хотя бы отчасти, то своим позором Зеленский обязан именно Авакову и его нынешнему партнеру Игорю Коломойскому. Впрочем, как и в случае с митингами против "капитуляции", организованными теми же "Азовом" и Аваковым, речь может идти и об инсценировке, имеющей единственную цель: под благовидным предлогом отказаться от разведения войск и Минских соглашений в целом.

"Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - так в своем Twitter прокомментировал встречу Зеленского с террористами председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп: Аль-Багдади провел последние минуты своей жизни в полнейшей панике
Новак: "Турецкий поток" достроят в срок
Захарова назвала самоуничтожением украинский "опыт войны с Россией"
Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте